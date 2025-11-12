Дефицит витамина С обычно определяется путём забора крови и её анализа в лаборатории. Поскольку это относительно сложный и дорогостоящий метод, исследовательская группа из Университета Сан-Диего представила новый подход. Они разработали электронный датчик в форме наклейки для этой процедуры.
В прозрачную гибкую клейкую поверхность наклейки встроено несколько печатных электронных компонентов: пористая гидрогелевая подушечка собирает пот с кончиков пальцев пациента. Кончики пальцев выделяют больше пота, чем большинство других частей тела, даже без физической нагрузки. Поэтому исследователи подчеркивают, что они особенно хорошо подходят в качестве источника энергии для биотопливного элемента.
Подушечки преобразуют химические вещества из пота в электричество. Это электричество затем питает небольшую печатную плату и датчик обнаружения витамина С. Плата считывает сигналы датчика и может передавать их по Bluetooth, например, на ближайший компьютер.
Многие люди получают данные о состоянии своего здоровья лишь раз в год, проходя диспансеризацию. Но организм постоянно меняется, поэтому исследовательская группа стремится обеспечить регулярный доступ к данным о состоянии здоровья. Однако стойкий дефицит витамина С встречается крайне редко в промышленно развитых странах. Поэтому регулярные измерения, по сути, не являются необходимыми.
В ходе испытаний, проведённых исследовательской группой, датчик мог работать более двух часов, используя только энергию пота. Он отслеживал уровень витамина С у испытуемых после приёма добавок или употребления апельсинового сока.
Поскольку наклейка не требует батарейки, её производство может быть недорогим — возможно, всего за несколько центов за штуку. Доступность может позволить использовать её в будущем в качестве одноразового датчика для малообеспеченных регионов, где многие люди страдают от недоедания.
Исследователи планируют усовершенствовать свою наклейку, добавив в неё возможность измерения уровня других витаминов и питательных веществ. Будущие версии смогут отправлять измеренные значения непосредственно на смартфоны или умные часы, что сделает отслеживание данных о состоянии здоровья в режиме реального времени ещё более доступным.