Датчик измеряет уровень витамина С без забора крови. Его можно будет использовать в регионах с высоким уровнем недоедания.

Дефицит витамина С обычно определяется путём забора крови и её анализа в лаборатории. Поскольку это относительно сложный и дорогостоящий метод, исследовательская группа из Университета Сан-Диего представила новый подход. Они разработали электронный датчик в форме наклейки для этой процедуры.

Датчик использует пот с кончиков пальцев в качестве источника энергииВ прозрачную гибкую клейкую поверхность наклейки встроено несколько печатных электронных компонентов: пористая гидрогелевая подушечка собирает пот с кончиков пальцев пациента. Кончики пальцев выделяют больше пота, чем большинство других частей тела, даже без физической нагрузки. Поэтому исследователи подчеркивают, что они особенно хорошо подходят в качестве источника энергии для биотопливного элемента.

Подушечки преобразуют химические вещества из пота в электричество. Это электричество затем питает небольшую печатную плату и датчик обнаружения витамина С. Плата считывает сигналы датчика и может передавать их по Bluetooth, например, на ближайший компьютер.

Многие люди получают данные о состоянии своего здоровья лишь раз в год, проходя диспансеризацию. Но организм постоянно меняется, поэтому исследовательская группа стремится обеспечить регулярный доступ к данным о состоянии здоровья. Однако стойкий дефицит витамина С встречается крайне редко в промышленно развитых странах. Поэтому регулярные измерения, по сути, не являются необходимыми.

В ходе испытаний, проведённых исследовательской группой, датчик мог работать более двух часов, используя только энергию пота. Он отслеживал уровень витамина С у испытуемых после приёма добавок или употребления апельсинового сока.

Поскольку наклейка не требует батарейки, её производство может быть недорогим — возможно, всего за несколько центов за штуку. Доступность может позволить использовать её в будущем в качестве одноразового датчика для малообеспеченных регионов, где многие люди страдают от недоедания.

Исследователи планируют усовершенствовать свою наклейку, добавив в неё возможность измерения уровня других витаминов и питательных веществ. Будущие версии смогут отправлять измеренные значения непосредственно на смартфоны или умные часы, что сделает отслеживание данных о состоянии здоровья в режиме реального времени ещё более доступным.