Суд США отклонил ходатайство о разделении Google, но технологический гигант обязан делиться внутренними данными с конкурентами, в том числе поисковыми запросами

История поиска в Google менее конфиденциальна, чем полагают многие пользователи. Как сообщает BGR, технологический гигант даже был юридически обязан делиться внутренними данными с конкурентами, чтобы ослабить своё доминирующее положение на рынке. Альтернативные провайдеры, с другой стороны, могут гарантировать значительно большую конфиденциальность.

Google — самая популярная поисковая система в мире. Пользователи ищут всё: от последних новостей и обзоров продуктов до симптомов заболеваний. Но эти поисковые запросы не являются конфиденциальными. Пользователи могут удалить свою историю поиска, но это не препятствует обмену данными. Даже режим инкогнито в Chrome обеспечивает меньшую конфиденциальность, чем многие полагают.

Согласно политике Google, регистрируются поисковые запросы, активность в браузере и другие данные об использовании. Недавно компании пришлось выплатить 1,4 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения с американским штатом Техас за сбор данных без согласия.

Несмотря на критику, Google продолжает доминировать на рынке с долей около 90 процентов и, по данным Similarweb, обрабатывает более 85 миллиардов запросов в месяц. Кроме того, у компании есть эксклюзивные партнёрские соглашения с производителями устройств, которые намеренно ставят конкурентов в невыгодное положение.

Когда пользователи выполняют поиск в Google, их данные передаются в центры обработки данных компании. Google использует эту информацию, например, для анализа поисковых моделей, разработки продуктов и показа персонализированной рекламы. Эти внутренние данные теперь должны быть частично раскрыты. Сундар Пичаи, генеральный директор Google и её материнской компании Alphabet, назвал это решение «фактической экспроприацией» интеллектуальной собственности Google.