Исследователи полагают, что 5200 отверстий в горах использовались коренными народами в качестве системы учёта, то есть для сбора, обработки и получения данных о различных аспектах деятельности

В 1931 году фотограф Роберт Шиппе, проводя аэрофотосъёмку в перуанских Андах, обнаружил загадочный памятник архитектуры. В долине Писко были обнаружены тысячи отверстий, высеченных в пустыне и расположенных в ряд. Этот рукотворный комплекс получил название «Лента отверстий».

Долгое время назначение этих отверстий оставалось загадкой. Выдвигались версии, что это были гробницы, оборонительные сооружения, водохранилища или хранилища для продуктов. Теперь у международной исследовательской группы появилась новая теория: по их мнению, эти отверстия могли представлять собой своего рода огромную систему учёта.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antiquity, исследователи проанализировали новые снимки с дронов высокого разрешения и образцы донных отложений. Они выявили числовые закономерности в расположении отверстий, напоминающие систему письма инков на узелковых картах (кипу).

По словам исследователей, каждое из 5200 отверстий имеет ширину от одного до двух метров и глубину от полуметра до одного метра. Инки, возможно, использовали это сооружение как гигантскую систему учёта для подсчёта и регистрации дани, выплачиваемой близлежащими городами и деревнями.

Результаты анализа образцов донных отложений подтверждают теорию о существовании разветвлённой системы оценки товаров. По данным Gizmodo, были обнаружены остатки растений, таких как кукуруза и дикорастущие растения, традиционно используемые для плетения корзин.

Возможно, отверстия появились во времена королевства Чинча между 1100 и 1400 годами. Первоначально, согласно этой теории, сооружение служило своего рода рынком для обмена товарами. После завоевания королевства инками, последние, как полагают, использовали это место для учёта дани.

Дополнительным подтверждением этой теории служит то, что полоса отверстий находилась между двумя административными единицами инков и недалеко от пересечения двух древних торговых путей. Кроме того, это место находится на границе между высокогорьем и прибрежной равниной, также являясь традиционным местом торговли.