Аппарат полностью управлялся ИИ-инструментом. Этот эксперимент призван значительно продвинуть развитие автономных космических полётов.

Команде из Университета Юлиуса-Максимилиана (JMU) в Вюрцбурге (Бавария) впервые удалось полностью автономно управлять спутником на орбите с помощью искусственного интеллекта. Как подтвердили в пресс-релизе Вюрцбургского университета, успешное испытание состоялось 30 октября. В течение девятиминутного окна ИИ-агент взял под управление малый спутник «InnoCube» и выполнил запланированный манёвр ориентации.

Сам манёвр — выравнивание спутника из точки A в точку B с помощью маховиков — является обычной процедурой в космических полётах. Новым и критически важным моментом считается то, как был разработан контроллер. Вместо того, чтобы вручную калибровать его инженерами в течение месяцев или даже лет, как это обычно бывает, исследователи из Вюрцбурга использовали метод глубокого обучения с подкреплением (DRL).

Нейронная сеть полностью самостоятельно освоила свою задачу в высокоточной симуляции на Земле. Успешное испытание в космосе доказывает, что эти знания, полученные в цифровом формате, могут быть напрямую перенесены на реальное оборудование на орбите.

Преимущество метода DRL заключается в его скорости и потенциальной адаптивности. В то время как обычные системы управления статически проектируются с учётом условий, известных на момент запуска, системы DRL могут динамически реагировать на изменения в будущем, например, на отклонения, процессы старения или даже отказ отдельных компонентов.

Эта способность к автономной работе — не просто технический эксперимент, а фундаментальное требование для будущих сложных миссий. Для полетов в дальний космос, например, к Марсу или спутникам Юпитера, дистанционное управление с Земли просто невозможно из-за времени прохождения сигнала от нескольких минут до нескольких часов. Искусственный интеллект в космических полетах должен самостоятельно принимать решения, имеющие решающее значение для успеха миссии.

Однако важно учитывать, что ИИ автономно выполнил задачу, изученную на симуляторе. Он пока не обучался на орбите и не адаптировался к непредвиденным ошибкам в реальном мире.