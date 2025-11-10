На завершающем этапе эксперимента компания «Байкал Электроникс» достигла показателя в 74–85% выхода годной продукции

Корпусирование чипов — заключительный этап производства интегральной схемы (ИС) или микроэлектромеханической системы (МЭМС). В ходе этого процесса полупроводниковые кристаллы устанавливаются в корпуса микросхем. В последние три года в Калининградской области усилиями «Байкал Электроникс» как раз реализовывался этот проект с российскими процессорами «Байкал-М».

Источник: «Байкал Электроникс»Помимо калининградской GS Group, «Байкал Электроникс» сотрудничает с компаниями «Миландр» и «Микрон», расположенными в подмосковном Зеленограде. Согласно изданию «Коммерсантъ», на которое ссылается «Лента.ру», данный эксперимент признан успешным и завершен. Специалисты смогли создать 74-85 процентов пригодной для использования продукции.

Как заявил генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов, для дальнейшего развития проекта требовались редкие компоненты, однако из-за международных санкций их поставка затруднена: нет кристаллов для того, чтобы собрать чипы. По его словам, в целом эксперимент можно считать успешным. Однако российские производители, которым теперь приходится производить большую часть своей продукции самостоятельно из-за международных санкций, сталкиваются с трудностями.

Микропроцессоры «Байкал-М» начали выпускать в 2016 году на мощностях TSMC, однако после 2022 года тайваньская компания и некоторые другие ведущие зарубежные предприятия приостановили сотрудничество с российскими фирмами.