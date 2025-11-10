Пополнение парка необходимо для выполнения обязательства перед НАТО, но это будет «временное решение» до появления преемника Tiger от франко-германского консорциума Eurocopter.

Германия планирует досрочно снять с вооружения вертолёты EC665 Tiger после отказа от планов их модернизации до стандарта Mk3. При этом Берлин рассматривает возможность расширения своего парка лёгких ударных вертолётов H145M.

В декабре 2023 года Министерство обороны Германии подтвердило заказ на шестьдесят два вертолета H145M (пятьдесят пять для вертолётов для сухопутных войск и пять для сил специального назначения) у Airbus Helicopters на сумму около 2,7 млрд евро.

Согласно объяснениям немецких властей, эти H145M должны были стать «временным решением» до появления преемника Tiger. Это пополнение парка боевых вертолетов позволит Бундесверу выполнять свои обязательства перед НАТО.

Однако, похоже, это уже не «временное решение». Согласно документам Министерства обороны Германии, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, Берлин намерен заказать ещё двадцать лёгких ударных вертолётов на сумму 1 млрд евро.

Напомним, что H145, изначально предназначенный для гражданского рынка, был «милитаризован» в 2014 году благодаря интеграции двух двигателей Turbomeca Arriel 2E с цифровым управлением (FADEC), пушечного контейнера, ракет с лазерным наведением и противотанковых ракет Spike ER. Этот вертолет также оснащен системой вооружения HForce, которая использует бортовой компьютер. К нему подключены нашлемный дисплей, электронно-оптическая/инфракрасная турель и различные виды вооружения.

Закупка двадцати вертолетов H145M вскоре будет представлена бюджетному комитету Бундестага, как это обычно происходит в случаях, когда стоимость потенциального контракта превышает 25 миллионов евро. Немецким депутатам также придется проголосовать за заказ на 100 000 приборов ночного видения от Theon and Hensoldt (на 1,2 млрд евро) и дополнительных ракет класса «земля-воздух» для системы IRIS-T SLM (на 1,2 млрд евро).