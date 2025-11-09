Стала известна причина переноса даты выхода следующей части культовой игры — она будет доступна на PS5 и Xbox Series X/S только в ноябре 2026 года.

Rockstar снова отложила релиз следующей части культовой игры Grand Theft Auto. Как объявил издатель 7 ноября, дата выхода GTA 6 перенесена на 19 ноября 2026 года. Однако это касается только PS5 и Xbox Series X/S. Ожидается, что версия GTA 6 для ПК выйдет значительно позже, скорее всего, не раньше 2027 года. Объяснение издателя довольно расплывчатое. Разработчики просто заявили, что им нужно больше времени, чтобы создать «самую выдающуюся игру» в истории индустрии развлечений.

Источник: Rockstar GamesИнсайдер и журналист Том Хендерсон в подкасте на YouTube-канале Insider Gaming рассказал, что причиной переноса выхода игры стала необходимость в её оптимизации. Этот так называемый этап «полировки» необходим для устранения технических пробелов в игре. Также планируется протестировать её стабильность.

В индустрии уже есть пример, когда не до конца готовая игра была выпущена. Речь идёт о Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED — после релиза разработчикам пришлось неоднократно вносить исправления в игру.

Изначально релиз GTA 6 планировался на осень 2025 года, но сначала был перенесён на май 2026 года. Теперь же стало известно, что он будет отложен как минимум ещё на полгода. В последние недели 31 сотрудник был уволен из британского офиса Rockstar. Профсоюз независимых работников Великобритании (IWGB) обвиняет компанию в использовании увольнений для подавления усилий по объединению в профсоюз. Любая связь этих событий с задержкой релиза игры отрицается.

Предшественница, Grand Theft Auto 5, вышла в 2013 году и остаётся одной из самых успешных видеоигр в истории, с тиражом более 220 миллионов копий.