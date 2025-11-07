Запас хода на одной зарядке составляет 263 км, а стартовая цена — около 20 000 евро

Renault официально представила новый полностью электрический хэтчбек Twingo, дизайн которого вдохновлен оригинальной моделью 1992 года. Twingo предлагает многофункциональное внутреннее пространство, запас хода 263 км, мощность двигателя 60 кВт и современные функции, такие как информационно-развлекательная система Google. В продаже электрокар появится весной следующего года.

Источник: RenaultПроизводство будет налажено в Словении. Renault продолжает возрождение культовых моделей. У модели 2026 года много общего с самым первым Twingo: это доступный городской автомобиль с продуманной конструкцией. Только теперь он полностью электрический.

В 1992 году Renault представила Twingo первого поколения, а в 1993 году выпустила его на рынок. Отличительной чертой первого поколения, помимо привлекательного внешнего вида, был дизайн миниатюрного монопространственного автомобиля, по сути, самого маленького из всех минивэнов.

Renault вернулась к дизайну первого Twingo — с компактной передней частью и большим количеством полезного пространства в салоне (что было легко достигнуто благодаря электрической архитектуре). Новый Twingo сохранил компактные габариты, его длина составляет 3,78 метра. Как поясняет Renault, покупателей, ищущих автомобиль такого размера, по-прежнему более чем достаточно.

Доступ к задним сиденьям осуществляется через две задние двери (чего не было у первого Twingo), и места там тоже достаточно – для двух человек. Однако высоким пассажирам может быть немного тесновато. Багажник вмещает до 1000 литров груза, а в отсеке под ним можно разместить такие вещи, как зарядный кабель.

Источник: RenaultЧто касается зарядки, электродвигатель Twingo развивает мощность 60 кВт/82 л.с., а электроэнергия хранится в LFP-аккумуляторе ёмкостью 27,5 кВт⋅ч. Это единственная доступная конфигурация аккумулятора. Запас хода в 263 километра относительно небольшой. Очевидно, что предпочтительным вариантом для машины будет езда по городу. Зарядка возможна от 11 кВт (переменный ток) или 50 кВт (постоянный ток).

Для комфортной езды по городу также доступен активируемый однопедальный привод (позволяющий управлять автомобилем практически без использования педали тормоза). Renault гордится тем, что Twingo — первый автомобиль A-класса с функциями Google. Соответствующая информационно-развлекательная система OpenR Link уже интегрирована в другие модели Renault.

Источник: RenaultRenault пока не объявила точную цену, но ожидается, что Twingo стоимость составит менее 20 000 евро. Будет доступно две комплектации, причём такие функции, как система Open R Link и однопедальное управление, будут доступны только в топовой комплектации Techno.