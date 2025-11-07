Сайт Конференция
kosmos_news
Renault представила компактный электромобиль с дизайном оригинального Twingo 1990-х годов
Запас хода на одной зарядке составляет 263 км, а стартовая цена — около 20 000 евро

Renault официально представила новый полностью электрический хэтчбек Twingo, дизайн которого вдохновлен оригинальной моделью 1992 года. Twingo предлагает многофункциональное внутреннее пространство, запас хода 263 км, мощность двигателя 60 кВт и современные функции, такие как информационно-развлекательная система Google. В продаже электрокар появится весной следующего года.
Источник: RenaultПроизводство будет налажено в Словении. Renault продолжает возрождение культовых моделей. У модели 2026 года много общего с самым первым Twingo: это доступный городской автомобиль с продуманной конструкцией. Только теперь он полностью электрический.

В 1992 году Renault представила Twingo первого поколения, а в 1993 году выпустила его на рынок. Отличительной чертой первого поколения, помимо привлекательного внешнего вида, был дизайн миниатюрного монопространственного автомобиля, по сути, самого маленького из всех минивэнов.

Renault вернулась к дизайну первого Twingo — с компактной передней частью и большим количеством полезного пространства в салоне (что было легко достигнуто благодаря электрической архитектуре). Новый Twingo сохранил компактные габариты, его длина составляет 3,78 метра. Как поясняет Renault, покупателей, ищущих автомобиль такого размера, по-прежнему более чем достаточно.

Доступ к задним сиденьям осуществляется через две задние двери (чего не было у первого Twingo), и места там тоже достаточно – для двух человек. Однако высоким пассажирам может быть немного тесновато. Багажник вмещает до 1000 литров груза, а в отсеке под ним можно разместить такие вещи, как зарядный кабель.
Источник: RenaultЧто касается зарядки, электродвигатель Twingo развивает мощность 60 кВт/82 л.с., а электроэнергия хранится в LFP-аккумуляторе ёмкостью 27,5 кВт⋅ч. Это единственная доступная конфигурация аккумулятора. Запас хода в 263 километра относительно небольшой. Очевидно, что предпочтительным вариантом для машины будет езда по городу. Зарядка возможна от 11 кВт (переменный ток) или 50 кВт (постоянный ток).

Для комфортной езды по городу также доступен активируемый однопедальный привод (позволяющий управлять автомобилем практически без использования педали тормоза). Renault гордится тем, что Twingo — первый автомобиль A-класса с функциями Google. Соответствующая информационно-развлекательная система OpenR Link уже интегрирована в другие модели Renault.
Источник: RenaultRenault пока не объявила точную цену, но ожидается, что Twingo стоимость составит менее 20 000 евро. Будет доступно две комплектации, причём такие функции, как система Open R Link и однопедальное управление, будут доступны только в топовой комплектации Techno.

#автомобиль #электромобиль #renault #twingo
Источник: auto.ru
Сейчас обсуждают

OQtagooi
17:45
Fuffi, он же Servo, он же Soyes - это китайская дичь собранная из неликвидных запчастей. Процессоры 2016-2018 года в основном, даже на "новых" моделях. DOOV R70 Pro 4G имеет размеры 15х6 см, так что ...
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
Снежная королева
17:40
Геймер не выбирает, но может только поныть с просьбой к родителям: купите эту, хочу, хочу. Что папа с мамой купят на том он и играет.
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
Снежная королева
17:36
Как можно в эту тупость играть, не понимаю.
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
Снежная королева
17:33
Ерунда этот ваш Хищник. Но дуракам нравится.
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
Павел Ломин
17:30
Arch linux - о мой бог. Как говорится - лучше я поставлю дос. Самый убогий конструктор, лучше сразу генту какую нибудь. 300 пакетных менеджеров, отсутствие какой либо логики в установке и поддержке с...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Варя Бушланова
17:28
Выглядят интересно,мне у Хуавей вообще часы нравятся,они и по дизайну симпатичные и по функциям крутые,джити 6 вообще эмоции мониторят
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
Павел Ломин
17:25
Причин может быть много. И есть такой софт. Он действительно есть.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Снежная королева
17:24
Как интересно.
Удивившие меня заблуждения о Луне
Павел Ломин
17:24
Это простенькие утилитки. Хорошо, что работают, бывают исключения. Вон игра Hover! 1996 года без проблем до сих пор стартует в win. Вот это я понимаю.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Павел Ломин
17:21
LD PATH убрать и запустить. Представим, что у нас бинарник софта, который мы дали клиенту. Да, и запуск по клику и без терминала. У нас есть минимальный стандарт и должно быть как минимум не хуже, чем...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
