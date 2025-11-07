4 ноября суд вынес постановление, согласно которому действия агентства по уничтожению жёсткого диска преступника были правомерными

Дело осуждённого Майкла Прайма и его почти 3443 биткоинов, которые ФБР якобы «уничтожило», получило дальнейшее развитие. 4 ноября Апелляционный суд в США постановил, что агентство действовало правомерно, уничтожив жёсткий диск, содержащий доступ к биткоинам на сумму более 350 миллионов долларов.

Подробности этой истории напоминает портал Blocktrainer. Американец Майкл Прайм признал себя виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах в ноябре 2019 года и был приговорён к 65 месяцам тюремного заключения. Он, среди прочего, изготавливал поддельные кредитные карты и удостоверения личности, которые продавал онлайн за биткоины.

Прайм вышел из тюрьмы летом 2022 года и потребовал вернуть ему ранее конфискованный жёсткий диск. Однако ФБР уничтожило носитель, на котором, предположительно, хранился доступ к почти 3443 биткоинам. Прайм назвал эти действия незаконными и обратился в суд.

После того как Майкл Прайм обжаловал решение суда низшей инстанции не выдавать жёсткий диск, дело было передано в Апелляционный суд США. Постановление от 4 ноября 2025 года следующее: уничтожение жёсткого диска не было нарушением со стороны властей. Судьи обосновали это решение тем, что Прайм последовательно отрицал наличие у него значительного количества биткоинов.

В феврале 2020 года Прайм представил финансовую декларацию в рамках проверки активов, заявив, что его активы в биткоинах составляют всего от 200 до 1500 долларов. Менее чем через две недели он сообщил, что 1500 долларов в криптовалюте — небольшая часть одного биткоина — были «его единственным оставшимся активом».

Майкл Прайм утверждал, что в своей финансовой декларации он не указал сумму принадлежащих ему биткоинов, а лишь сообщил, что рыночная стоимость одного биткоина на тот момент составляла от 200 до 1500 долларов. В конечном итоге судьи постановили, что уничтожение жёсткого диска является стандартной практикой. Из-за ничтожно малой суммы, о которой заявил Прайм, власти не стали там искать биткоины.

Суд подчеркнул, что жёсткий диск не был бы уничтожен, если бы существовало подозрение, что на нём находятся «миллионы в биткоинах». Владельцам биткоинов обычно рекомендуется никогда не хранить свои приватные ключи (состоящие из 12 или 24 слов) в одном месте, чтобы минимизировать риск безвозвратной потери доступа к криптовалюте.