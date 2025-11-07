Событие происходит в десяти миллиардах световых лет от Земли.

Учёные задокументировали самую яркую и мощную вспышку сверхмассивной чёрной дыры из когда-либо наблюдавшихся. Светимость этого события превышает светимость Солнца в 10 триллионов раз.

Эта вспышка в 30 раз мощнее предыдущего рекордсмена. Открытие было сделано группой исследователей под руководством Мэтью Грэма из Калифорнийского технологического института (Caltech) в Пасадене и опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Объект, занесенный в каталог как J224554.84+374326.5, представляет собой активное ядро галактики (АЯГ), расположенное на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли. Исследователи полагают, что экстремальное увеличение яркости связано с приливным разрушением (TDE). В этом явлении звезда приближается слишком близко к сверхмассивной черной дыре и под действием ее мощных приливных сил буквально разрывается на длинные нити. При падении звезды в черную дыру ее вещество резко нагревается и испускает огромное количество излучения.

В этом случае, который теперь задокументирован, звезда, должно быть, была исключительно большой. Модели, разработанные группой, предполагают, что ее масса превышает 30 солнечных. Вспышка была впервые обнаружена в 2018 году с помощью системы Zwicky Transient Facility (ZTF) – автоматизированного обзора неба в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Система зарегистрировала увеличение яркости более чем в 40 раз, достигшее максимума в течение трёх месяцев.

Последующие наблюдения с более мощными инструментами, такими как обсерватория им. У. М. Кека на Гавайях, подтвердили огромное расстояние и экстремальную энергию объекта. Удивительной особенностью этого наблюдения является так называемое космологическое замедление времени. Из-за огромного расстояния и связанного с этим расширения Вселенной событие представляется учёным значительно замедленным.

«Семь лет на Земле эквивалентны двум годам там (в чёрной дыре)», — пояснил автор исследования Мэтью Грэм из Калифорнийского технологического института, согласно сообщению CBS News.

То есть, астрономы «наблюдают это событие примерно в четыре раза медленнее». Этот эффект является преимуществом для исследователей, поскольку позволяет проводить более детальный анализ процессов во время приливного разрушения (TDE). Такие TDE в активных ядрах галактик трудно обнаружить, поскольку чёрная дыра (например, Стрелец A* в нашем Млечном Пути) уже светит очень ярко и обычно затмевает вспышку одиночной звезды.

Анализ этого экстремального явления помогает ученым лучше понять взаимодействие сверхмассивных черных дыр с их непосредственным окружением в ранней Вселенной.