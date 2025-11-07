Одобренный компенсационный пакет беспрецедентен, но при руководстве Маска автопроизводитель должен достичь рыночной капитализации в $8,5 трлн за 10 лет.

На годовом общем собрании акционеры производителя электромобилей Tesla одобрили для Илона Маска получение нового огромного пакета акций, стоимость которого может составить 1 триллион долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трансляцию ежегодной встречи акционеров.

Источник: REUTERSРанее Маск не исключил ухода с поста генерального директора Tesla, если компенсационный план не будет одобрен. Против премии выступили, в частности, две влиятельные консалтинговые фирмы, предоставляющие рекомендации акционерам.

Одно из условий получения бонуса: под руководством Маска автопроизводитель должен достичь рыночной капитализации в 8,5 триллиона долларов за 10 лет. Это почти в шесть раз превышает текущую стоимость. Дополнительные условия получения акций включают сохранение Маском должности руководителя в течение всего десятилетия, наличие к 2035 году у Tesla миллиона роботакси и поставку миллиона роботов с искусственным интеллектом. Это дополняет бизнес-цели, такие как поставка 20 миллионов Tesla после достижения компанией рыночной капитализации в 2 триллиона долларов. В общей сложности Маск может получить до 423,74 миллиона акций Tesla.

Председатель совета директоров Робин Денхолм подчёркивает, что Маск ничего не получит, если Tesla не достигнет своих целей. Сам Маск заявляет, что больше, чем деньги, он заинтересован в увеличении своей доли в Tesla до 25% и, таким образом, в укреплении своего влияния в компании.

Tesla, пионер электромобилей, переживает второй год снижения продаж. Однако Маск утверждает, что будущее Tesla в любом случае связано с беспилотными роботакси и человекоподобными роботами.