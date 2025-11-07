Сайт Конференция
kosmos_news
Электромобиль Hyptec SSR установил новый рекорд в дрифте со скоростью 213 км/ч
Китайский электрокар теперь является самым быстрым электромобилем для дрифта (техника прохождения поворотов), но всё ещё значительно отстаёт от рекорда для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Электрический суперкар Hyptec SSR китайского производителя GAC Aion недавно установил новый рекорд скорости в дрифте. При прохождении поворотов электромобиль развил скорость 213,5 км/ч — быстрее, чем любой другой электромобиль до него.
GAC Hyptec SSR установил новый рекорд. Источник: GACОфициальный мировой рекорд Гиннесса был объявлен 4 ноября. Для попадания в Книгу рекордов Гиннесса требуется угол дрифта не менее 30 градусов. Дистанция дрифта также должна быть не менее 50 метров. Как сообщает Carnewschina, дрифт выполнил профессиональный гонщик Е Чжичэн. Председатель совета директоров GAC Фэн Синья назвал это достижение важной вехой в развитии китайских высокопроизводительных автомобильных технологий. Предыдущий рекорд составлял 207,9 км/ч.

Hypotec SSR — первый серийный электрический суперкар GAC под суббрендом Hyper, который позже был переименован в Hypotec. Он был выпущен в 2022 году и доступен в трёх версиях: Standard, Ultimate и Track. Модель, использованная для установления рекорда, оснащена трёхмоторным приводом — одним спереди и двумя сзади. Суммарная мощность двигателей превышает 1200 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 1,9 секунды, а максимальная скорость — 251 км/ч. Стоимость автомобилей варьируется от 150 000 до 200 000 долларов.

Рекорд дрифта среди автомобилей с двигателем внутреннего сгорания был установлен в 2016 году на Nissan GT-R Nismo. Японский гонщик развил максимальную скорость в 305 км/ч, превысив предыдущий рекорд более чем на 85 км/ч.

#автомобили #электромобиль #дрифт #hyptec ssr
Источник: carnewschina.com
