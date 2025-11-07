Китайский автопроизводитель планирует начать серийное производство уже в 2026 году. Изначально устройство может использоваться в качестве экскурсовода.

Человекоподобные роботы сейчас представлены во множестве вариаций: небольшие и спортивные, как Unitree R1, компактные, как GR-3 от Fourier, или дистанционно управляемые и неуклюжие, как модель Neo 1X для дома. Китайский производитель Xpeng, известный прежде всего производством электромобилей, во втором поколении своих роботов Iron делает акцент на другой характеристике: гендерных признаках.

Iron был представлен на мероприятии, посвящённом искусственному интеллекту, в штаб-квартире Xpeng в Гуанчжоу. Фото: XpengIron был представлен в «женском» варианте с грудью и узкой талией, а также в «мужском» варианте с широкими плечами и выраженными «мышцами» на торсе и руках. Согласно пресс-релизу, Xpeng стремится к «крайней антропоморфности» своих роботов, то есть к максимальной очеловеченности.

«Женская» версия робота отличается особенно изящной походкой. По словам Xpeng, Iron имеет человекоподобный позвоночник, бионические мышцы и гибкую поверхность. Робот на презентации демонстрировал схожие с человеческими движения. В социальных сетях появились обвинения в том, что столь убедительные движения может выполнять только человек в костюме робота. Xpeng опровергла это, продемонстрировав работу внутренних механизмов устройства – не исключено, что комментарии изначально были распространены в пиар-целях.

Внутри нового поколения роботов установлены три ИИ-чипа, которые, по заявлению производителя, обеспечивают возможность разговора, ходьбы и взаимодействия. Базовая модель ИИ, VLA 2.0, была специально разработана для обеспечения автономного принятия решений. Она также может использоваться в автомобилях и самолетах.

Iron питается от твердотельных аккумуляторов высокой плотности. Xpeng изначально планирует использовать роботов в качестве экскурсоводов, шоппинг-путеводителей и для управления дорожным движением.

Массовое производство человекоподобных роботов планируется начать в Xpeng к концу 2026 года, объявил генеральный директор Хэ Сяопэн на презентации в штаб-квартире компании в Гуанчжоу. На мероприятии также были представлены роботакси и два дрона.