Решение шведского парламента означает, что уран будет классифицирован, как критически важное сырье.

В среду, 5 ноября, шведский парламент проголосовал за отмену моратория на добычу урана. Центральная и северная Швеция богаты месторождениями этого радиоактивного элемента, используемого в ядерной энергетике.

Парламент Швеции. Фото: Riksdagen.seБольшинство депутатов поддержали предложение правоцентристского правительства разрешить добычу урана с 1 января 2026 года. Сторонники предложения говорят о необходимости обеспечить развитие шведской атомной энергетики и снизить зависимость страны и ЕС от поставок из других стран.

До сих пор Швеция использовала уран, в частности, из США, Казахстана и России, на своих атомных электростанциях. Правительство в Стокгольме планирует строить более традиционные ядерные реакторы или их меньшие модульные аналоги (ММР). Для обеспечения быстрого запуска горнодобывающей промышленности шведские муниципалитеты будут иметь ограниченные возможности возражать против выдачи экологических разрешений на открытие шахт.

В Швеции мораторий на добычу урана был введен в 2018 году правительством Рабочей партии (социал-демократы) и Экологической партии (зелёные). Представители этих партий, а также Левой партии, в ходе дебатов предупреждали об угрозах окружающей среде и здоровью жителей таких городов, как Фалькёпёнг, Эстересунд и Вильхельмия, где были обнаружены месторождения урана.

По данным District Metals, в Швеции находится около 27% разведанных в Европе месторождений урана. Эта компания уже проводит исследования и планирует открыть шахту по добыче данного сырья.