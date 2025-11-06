Украина стала «расширенным партнером» Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), созданного в 2014 году по инициативе Великобритании.

Министерство обороны Великобритании объявило 5 ноября о расширении Североевропейского альянса, Объединённого экспедиционного корпуса (JEF), за счёт включения в него «расширенного партнера» — Украины.

Присоединение Украины к этой коалиции состоялось в Будё (Норвегия) при присутствии министров обороны одиннадцати государств-членов, включая представителя Украины. В заявлении Министерства обороны Великобритании говорится, что партнёрство с Киевом укрепит регион Балтийского моря и Крайнего Севера посредством сотрудничества в области защиты критически важной инфраструктуры, использования беспилотников, военной медицины и методов противодействия дезинформации. Планируется также организация учений под руководством JEF для украинцев.

Министр обороны Украины Шмыгаль заявил, что Киев готов укреплять потенциал стран-участниц JEF и делиться своим опытом. Он также заявил, что Украина планирует участвовать в учениях, организованных Объединённым экспедиционным корпусом.

Коалиция JEF, созданная в 2018 году, в настоящее время объединяет одиннадцать стран, в том числе Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Украину и страну-председателя — Великобританию.