Volkswagen анонсировал специальную версию компактной классики с новыми деталями и небольшим увеличением мощности.

Volkswagen отмечает 50-летие автомобиля Golf GTI специальной моделью Edition 50, которая уже доступна для заказа и представляет собой самую мощную версию этой серии на сегодняшний день. Edition 50 предлагает мощность 325 л.с., специально настроенное шасси, обновленную информационно-развлекательную систему и дополнительные опции для повышения производительности.

Эта специальная версия дополняет ряд предыдущих моделей, выпущенных к 20-му, 25-му, 30-му и 40-му юбилеям GTI, каждая из которых включала технически и визуально улучшенные варианты. Edition 50 оснащена усовершенствованным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем TSI мощностью 239 кВт (325 л.с.) и максимальным крутящим моментом 420 Н·м. Это немного превышает показатели стандартной модели GTI. Volkswagen заявляет максимальную скорость 270 км/ч и разгон от 0 до 100 км/ч примерно за пять секунд.

Edition 50 в стандартной комплектации оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Аэродинамические изменения ограничены лишь незначительными модернизациями в передней и задней части автомобиля.

В салоне Volkswagen разместил новую информационно-развлекательную систему, которая теперь устанавливается практически во всех моделях производителя. Конечно же, сохранились характерные для GTI элементы, такие как спортивные сиденья и перфорированное спортивное рулевое колесо. Специфические детали Edition 50 можно увидеть на дверных порогах, сиденьях и панели приборов.

Для модели также доступен пакет Performance, включающий, помимо прочего, полусликовые шины, модифицированную тормозную систему и спортивную выхлопную систему. По данным Volkswagen, начальная цена составляет 57 190 евро. Производство начнётся этой осенью.

VW Golf GTI дебютировал в 1976 году как пилотный проект, изначально ограниченный 5000 экземплярами. Концепция: лёгкий компактный автомобиль в сочетании с мощным двигателем и спортивной настройкой подвески. Проект оказался успешным и заложил основу сегмента компактных спортивных автомобилей, который существует и по сей день.

В последующие десятилетия GTI претерпел ряд технических преобразований, превратившись из нишевого продукта в неотъемлемую часть модельного ряда Golf: от небольших четырёхцилиндровых двигателей ранних поколений к турбонаддуву с 2000-х годов и, наконец, к современным двигателям с высоким крутящим моментом. По данным производителя, с момента его появления по всему миру было продано более 2,5 миллионов моделей GTI.