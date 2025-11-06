Проект Suncatcher направлен на размещение спутников на околоземной орбите для хранения и передачи данных.

Идея строительства центров обработки данных в космосе не нова. Основатель Amazon Джефф Безос подчеркнул, что центры обработки данных в космосе или на Луне имеют ряд преимуществ по сравнению с наземными ЦОД. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт также выступал за создание орбитальных центров обработки данных. Теперь у его бывшей компании есть конкретные планы по воплощению этой идеи в жизнь – проект Suncatcher («Ловец солнца»).

Как пишет Google, проектом займется Moonshot Factory. Это исследовательский центр Google, который занимается разработкой амбициозных идей для решения наиболее насущных проблем, стоящих перед человечеством. Цель проекта – разместить на околоземной орбите множество спутников, которые смогут обмениваться данными на высокой скорости, образуя таким образом центр обработки данных. Спутники будут синхронизированы с Солнцем и непрерывно получать энергию от него. Это сэкономит место для более мощных энергетических решений.

В настоящее время Google видит четыре основные проблемы, которые необходимо решить для реализации проекта. Во-первых, спутники должны достичь скорости передачи данных, сопоставимой с той, к которой люди уже привыкли в проводных центрах обработки данных на Земле. Решение: приёмопередатчики с плотным спектральным уплотнением каналов (DDM) и спутники, летящие в очень плотном строю. Google заявляет о необходимости расстояния между спутниками менее километра для достижения терабитного уровня передачи данных. В ходе первоначальных испытаний всего с двумя приёмопередатчиками исследователи зафиксировали скорость 1,6 терабит в секунду.

Вторая проблема вытекает из решения первой. Как так много спутников могут летать в такой плотной группировке? В первоначальной модели исследователи рассчитали созвездие из 81 спутника на орбите. При средней высоте 650 километров и радиусе скопления в один километр спутники будут менять своё положение всего на 100–200 метров за один оборот из-за гравитации Земли. По данным Google, для поддержания группировки потребуется лишь незначительная корректировка их траектории.

Третья проблема касается радиационного воздействия, которому будут подвергаться ускорители ИИ и другие компоненты космических центров обработки данных. Google уже тестирует поведение компонентов под прямым излучением. Предварительные испытания показали, что даже при трёхкратном превышении уровня радиации, ожидаемого в течение пятилетней миссии, чипы не проявляли признаков отказа.

Наконец, Google ещё предстоит определить финансовую жизнеспособность проекта. Компания ожидает, что к середине 2030 года стоимость космической миссии с грузом упадёт ниже 200 долларов за килограмм. Если это произойдёт, стоимость проекта Suncatcher будет примерно эквивалентна затратам Google на создание центра обработки данных на Земле.

Google планирует запустить первые два прототипа спутников в космос в начале 2027 года и проверить работу оборудования в этих условиях.





