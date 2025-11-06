Ранее сообщалось, что на Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки, которые и провоцируют подобные явления.

Солнце находится в активной фазе. Соответственно, количество солнечных вспышек увеличивается, что является причиной выброса плазмы. Как пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на свои источники, на Солнце произошел очередной крупный выброс плазмы. Ранее, 3 ноября, была зарегистрирована самая сильная с конца сентября вспышка на Солнце уровня M5.0. А 5 ноября на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня M7.4. Она может вызвать сильные геомагнитные бури уже 7 ноября, сообщает «Лента.ру».

Вторая вспышка последовала за первой со скоростью около 1 000 километров в секунду. Сообщается, что энергия, скопившаяся в магнитном поле солнечного пятна, вылилась в вспышку значительной величины, классифицированную как M8.65 (максимум зафиксирован 6 ноября в 01:07 по московскому времени). Шкала варьируется от M1 (слабый уровень) до M9 (сильный уровень).

Чуть более слабые вспышки М-класса могут продолжать давать о себе знать. Но ничего, кроме радиопомех, ожидать не приходится. По-настоящему проблемными могут быть только извержения X-класса, которые вызывают сильные солнечные бури, выводят из строя спутники и приводят к перебоям в подаче электроэнергии.