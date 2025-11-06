Учения с применением средств ПВО подтвердили эффективность системы противодействия беспилотникам, разработанной компаниями MSI-Defense Systems и APS.

В ходе учений по стрельбам с применением средств ПВО в рамках программы вооружённых сил в Иордании были испытаны системы SKYctrl SKID и мобильный ЗРК малой дальности MSI-DS Terrahawk VSHORAD, разработанные компаниями MSI-Defense Systems и Advanced Protection Systems (APS).

Система противодействия беспилотникам MSI-DS Terrahawk VSHORAD. Источник: APSПо словам представителей производителя, испытанные решения показали себя хорошо на всех этапах – от обнаружения и классификации БПЛА до нейтрализации. Внедрение современных и передовых систем привело к комплексной модернизации противовоздушной обороны на полевом уровне в соответствии с требованиями региональных и международных реалий. Силы противовоздушной обороны считаются ключевым показателем развития и прогресса армии, что наглядно проявляется в различных современных конфликтах.

Решение, совместно разработанное британской компанией MSI-Defense Systems Ltd. и польской компанией APS, было адаптировано к специфическим приоритетам и реалиям ближневосточного региона.



Система MSI-DS Terrahawk VSHORAD. Фото: APS

Компании заявили, что сочетание британского и польского опыта и технологических возможностей отвечает на текущие, динамично меняющиеся условия боя и новые формы угроз, связанных с дронами. Недавние учения в Иордании в очередной раз подтвердили эффективность систем.

Вся система управляется программным обеспечением CyView C2, разработанным APS. Радары FIELDctrl Ultra 3D MIMO обеспечивают обнаружение, сопровождение и классификацию дронов. Нейтрализация может осуществляться как кинетически, так и некинетически. Это решение для борьбы с дронами уже активно используется вооружёнными силами Европы и других стран мира. Оно было заказано, в частности, одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).