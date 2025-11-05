Компании Rheinmetall AG и Leonardo SpA подписали соглашение о создании совместного предприятия Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (50% Leonardo, 50% Rheinmetall), которое будет поставлять итальянской армии боевые машины на базе KF41 Lynx в рамках программы A2CS (Army Armored Combat System).
Помимо создания компании Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, подписанное соглашение также предусматривает поставку первых 21 машины, включая пять предсерийных боевых машин пехоты KF41 Lynx с башней Lance и 16 машин в новой, финальной конфигурации с башней Hitfist, вооружённой 30-мм автоматической пушкой.
Контракт предполагает, что со временем все машины будут модернизированы до финальной серийной конфигурации, а также поставку ещё 30 машин. Компания Rheinmetall также поставит итальянской армии новые основные боевые танки на базе демонстратора технологий KF51 Panther.