Эксперимент на китайской космической станции «Тяньгун» показал, что еда астронавтов может быть вкусной при правильном подходе к технологии приготовления даже в невесомости.

На видеозаписях, опубликованных Китайским национальным космическим управлением (CNSA) из Пекина, показано, как экипаж миссии «Шэньчжоу-21» на борту космической станции «Тяньгун» занимается неожиданным занятием: готовит барбекю.

В видеороликах тайконавт У Фэй раскладывает маринованные куриные крылышки, а затем и кусочки говядины на специальной решетке. Затем решетку помещают в новое устройство, напоминающее компактную конвекционную печь.

Главное отличие от прежних систем приготовления пищи в космосе (таких как на МКС) заключается в температуре. В то время как там обычно пища только разогревается, температура в новой печи на станции «Тяньгун» достигает температуры до 190 °C, сообщают китайские государственные СМИ, такие как агентство «Синьхуа».

Этот нагрев впервые позволяет проводить настоящие химические процессы приготовления пищи в условиях невесомости, такие как реакция Майяра, которая гарантирует блюду придание аромата жареного мяса и его подрумянивание. Как сообщает India Today со ссылкой на сотрудника китайского центра подготовки астронавтов, блюдо получилось «золотистым и хрустящим».

Управление таким устройством в космосе — это настоящее техническое достижение. В условиях микрогравитации крошки, дым и брызги жира бесконтрольно распространяются по станции, представляя угрозу безопасности. Как показывают технические исследования, духовка должна иметь замкнутую систему со специальными фильтрами для дыма и масла. Сама еда закрепляется в своего рода клетке, чтобы не ингредиенты улетучились во время приготовления.

Психологическое напряжение, возникающее во время длительных миссий, считается одним из главных препятствий для будущих путешествий, например, на Марс. Возможность готовить свежие блюда значительно улучшает качество жизни и самочувствие экипажа. По имеющимся данным, меню станции «Тяньгун» теперь включает более 190 блюд.

CNSA публикует эти видео не только в научных целях. Кадры приготовления еды также призваны продемонстрировать технологическое превосходство и высокие стандарты китайской космической станции. Как сообщает Futurism, эти ролики широко распространялись в китайских социальных сетях. Там были сравнения с едой на Международной космической станции (МКС), которая зачастую до сих пор состоит из пасты (в пакетиках и тюбиках).

Партнёры по МКС, особенно NASA и ЕКА, также исследуют передовые системы питания, такие как выращивание овощей в космосе. Китай же подчёркивает стремление сделать условия жизни на орбите не просто терпимыми, но и комфортными. Цена за это — возросшие энергетические и логистические расходы, которые Пекин, по всей видимости, готов нести.