Москва осуждает такие шаги западных стран, поскольку они усиливают напряжённость в регионе

Великобритания поставила Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow, предназначенных для нанесения точных ударов большой дальности. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Bloomberg. Лондон не раскрыл количество поставленных ракет. Россия всегда осуждала подобную военную помощь Украине. Примерно год назад стало известно о тайных поставках этих ракет. Депутаты Госдумы тогда заявили, что российская разведка наверняка знала о подобных шагах Великобритании.

Согласно сообщениям СМИ, новая поставка была осуществлена заранее, до наступления зимы. Предположительно, ускоренная поставка Storm Shadow связана с отказом Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk. При этом, 2 ноября также стало известно о поставках на Украину американской пусковой установки Patriot из Германии. Напомним, что в начале августа Берлин подтвердил поставку двух этих ЗРК. Передача компонентов ПВО является частью июльского соглашения НАТО-США, согласно которому Германия обязалась оперативно передать системы Украине, а взамен Берлин получит новые системы Patriot из США в ускоренном темпе.

Storm Shadow — это крылатая ракета класса «воздух-поверхность», совместно разработанная Великобританией и Францией. Её дальность достигает более 250 километров, а боевая часть позволяет наносить точные удары по укреплённым стратегическим целям, таким как склады боеприпасов, командные пункты и логистические узлы. Запуск этих ракет осуществляется с самолётов, в том числе с модернизированных Су-24.

Поставки ракет Storm Shadow считаются ключевым элементом британской военной поддержки Украины. Великобритания стала первой западной страной, предоставившей Киеву оружие такой дальности.