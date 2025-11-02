Летом США нанесли удары по нескольким объектам в Иране, при этом в Тегеране заверяют, что ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Иран восстановит свои ядерные объекты, и они станут «ещё более мощными», заявил в воскресенье, 2 ноября, президент Ирана Махмуд Пезешкиан, подчеркнув, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия.

Фото: Министерство энергетики США

«Разрушение зданий и объектов — не проблема для нас; мы восстановим их, и они станут ещё более мощными», — заявил Пезешкиан государственным СМИ во время визита в Иранскую организацию по атомной энергии, где он встретился с руководителями иранской атомной промышленности.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран возобновит работу ядерных объектов, разбомбленных США в июне, он отдаст приказ о дальнейших атаках.

По данным Израиля, часть подземных запасов обогащённого урана пережила американские и израильские атаки на Иран. Как сообщается, эта информация была предоставлена высокопоставленным чиновником в Тель-Авиве.

Информация, полученная New York Times, указывает на то, что израильские атаки на Иран, начавшиеся 13 июня этого года, готовились как минимум с конца 2024 года. Их главная цель — уничтожение запасов обогащённого урана Ирана — не была полностью реализована. Как сообщается, эту информацию СМИ предоставил израильский чиновник. Он также заверил, что сам факт того, что запас обогащённого урана не был уничтожен, не вызывает беспокойства у Израиля. По заявлению президента США Дональда Трампа, любые попытки Ирана возобновить работу ядерных объектов будут обнаружены, и объект подвергнется повторной атаке.

Один из израильских официальных лиц заявил, что, по его мнению, в Фордо и Натанзе всё ещё находятся дополнительные запасы урана. Оба объекта подверглись ударам проникающих бомб, и Израиль считает, что вернуть эти запасы будет слишком сложно для иранцев. Представители западных разведок подтвердили оценку Израиля. Они подчеркнули, что большая часть запасов находится под завалами в лаборатории в Исфахане, а возможно, и на других объектах. Иран на протяжении многих лет утверждает, что ядерная программа носит исключительно мирный характер.