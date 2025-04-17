В длительных вооруженных конфликтах побеждают те страны, которые способны динамично создавать новейшую военную технику. Военные конфликты сводятся к двум ключевым вопросам: подготовка людских резервов (так называемого «второго и третьего эшелона») и поддержание непрерывного, массового производства военной техники. По состоянию на 2022 год перед Россией, Украиной и европейскими государствами (входящими в НАТО) встала задача наращивания и поддержания своего промышленного потенциала для ведения затяжного военного конфликта.

«Искандер-М» на полигоне Капустин Яр. Фото: Алексей Иванов/Wikimedia Commons

Россия, несмотря на ограниченную по сравнению с Западом экономику, смогла быстро и значительно нарастить производство вооружений. Но Украина сумела частично восстановить свою промышленность даже под давлением России. Европейские страны, несмотря на большие финансовые ресурсы, столкнулись с многочисленными препятствиями и не добились столь же впечатляющего роста оборонного производства.

Систематическая подготовка к мобилизации экономики

реклама





После начала СВО Россия обратилась к готовым планам промышленной мобилизации, разработанным еще в советские времена и позднее модернизированным. Напомним, процесс мобилизации промышленного сектора включает строительство техники, необходимой для поддержки военных операций и удовлетворения потребностей гражданского сектора во время чрезвычайных ситуаций внутреннего или национального масштаба.

Как указывает британский Королевский объединённый институт оборонных исследований, ещё в марте 2022 г.ода российское правительство дало рекомендации по ускорению перевода предприятий на военное производство. Конкретные изменения в индустрии произошли 6 июля 2022 года с внесением изменений в законы об обороне и оборонно-промышленном комплексе, принятых Государственной Думой (Федеральный указ от 14 июля 2022 г. N 320-ФЗ).

Введенные правила позволили правительству предписывать компаниям (в том числе частным) выполнять контракты по оборонным закупкам и отказываться от тендеров в пользу закупок из «одного источника» в критически важных военных проектах. Это позволило России ускоренными темпами «укреплять» свой оборонный сектор — по оценкам Минпромторга, в 2022 году количество военной техники увеличилось примерно на 1,4 тыс. единиц. В реестр оборонно-промышленного комплекса были включены предприятия, из которых более 800 работали в составе госкорпорации «Ростех».

Расширение оборонного потенциала

реклама





До недавнего времени официальный бюджет Министерства обороны составлял 50–60 млрд долларов в год. Однако с 2022 года реальные военные расходы России выросли за счет дополнительного финансирования со стороны других бюджетных ведомств (Минпромторг, Минобрнауки) и госкомпаний ("Росатом", "Роскосмос"). При этом оружейная промышленность получила льготные банковские кредиты.

Также увеличилось финансирование гражданских программ — в космической или ядерной сфере, — которые на самом деле служат военным целям (например, работа "Роскосмоса" над баллистическими ракетами). По данным газеты "Известия" (13 ноября 2023 г., статья "Защита и механизмы: на оборону и безопасность потратят 39% бюджета-2024"), общие расходы на оборону, безопасность и спецслужбы в 2024 году достигли $150 млрд (6-7% ВВП).

В результате Россия начала активно разрабатывать военную технику, в том числе 152-мм гаубиц «Мста-Б» и ракеты для оперативно-тактической ракетного комплекса (ОТРК). По данным The New York Times, в 2023 году Россия запустила на несколько сотен процентов больше управляемых ракет, чем ожидалось. Однако ценой столь интенсивной мобилизации становится пренебрежение другими секторами экономики и функционирование на грани настоящей «военной экономики». Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК 17 мая 2024 года сказал: «Экономика для военных – дело десятое». Он тем самым признал, что оборонная отрасль борется с многочисленными проблемами, такими как нехватка кадров, сжатые сроки и высокая стоимость кредитов.

В Европе «дефицит координации во времена кризиса безопасности»

В ответ на СВО, европейские лидеры объявили об увеличении военных расходов, о чем свидетельствуют, среди прочего, решение Бундестага от февраля 2022 года о создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро для бундесвера «Historische Zeitenwende» и речь канцлера Олафа Шольца от 27 февраля 2022 года. Страны ЕС также выделили дополнительные средства на помощь Украине.

реклама





На практике, как показывают отчеты RUSI (например, The Return of Industrial Warfare, Алекс Вершинин, 17 июня 2022 г.) или анализы RAND, Европе не удалось использовать эти средства для массового производства военной техники.

Краткосрочные закупки и фрагментированные цепочки поставок

Проблемой остается раздробленность и конкуренция между странами ЕС. Правительства ряда стран размещают краткосрочные заказы на поставку техники. В результате цены на технику растут, а производственные мощности не увеличиваются в достаточной степени.

В марте 2023 года страны ЕС объявили об амбициозном плане закупки миллиона 155-мм снарядов для Украины. Однако, как указало правительство Эстонии, отсутствие общего финансового пула и многолетних контрактов, отпугивало компании от инвестиций в новые производственные линии.

Регулирование, хранение и процессуальные издержки

Дополнительным препятствием являются характерные для Европы проблемы безопасности: ограничительная политика хранения оружия, короткие «сроки годности» боеприпасов, а также забота о высоких экологических стандартах и правах трудящихся. Все это затруднят производственные и складские процессы в плане хранения большего количества устаревшего оборудования.

реклама





Примером могут служить проблемы с покупкой бельгийским правительством самоходных зенитных установок Gepard, проданных частной компании в 2006 году. В 2023/2024 годах эта же компания хотела перепродать их по гораздо более высокой цене.

Считается, что необходимо заключение многолетних соглашений, обеспечивающих стабильность для частных компаний и совместные закупки в рамках ЕС/НАТО, что ограничит конкуренцию за сырье.

Необходимо также продлить срок годности боеприпасов, сделать процедуры их испытаний более гибкими и выявить узкие места в поставках (например, импорт нитроцеллюлозы из Китая).

Забытое наследие и быстрое возрождение

После распада СССР Украина унаследовала значительную часть советской оборонной промышленности. Считается, что в 1991 году на около 700 предприятиях, связанных с армией, было занято в общей сложности 1,5 млн человек. Они производили, в частности: танки (Т-64, Т-80), ракетные комплексы, корабли и самолеты (например самолеты "Антонов").

Со временем некоторые из этих заводов обанкротились или перешли на выпуск гражданской продукции. После всем известных событий 2014 года Киев разорвал сотрудничество с Москвой и начал разрабатывать собственные системы вооружения.

Несмотря на отсутствие формальной промышленной мобилизации, «Укроборонпром» и частные оборонные предприятия на Украине в 2022 году перешли на военный режим работы.

Осенью 2022 года Украина запустила производство боеприпасов калибра 152 мм (для постсоветских систем) и 155 мм (для артиллерии НАТО). По сообщению BBC News «Украина начала производство боеприпасов 152 мм, это был прорыв, поскольку до сих пор Украине не хватало собственных возможностей в этой области».

Частные инициативы и иностранная поддержка

Ключевую роль сыграли более 120 частных компаний, занимающихся разработкой беспилотников (как разведывательных, так и ударных). Примером инноваций является противокорабельная ракета П-360 «Нептун», адаптированная для поражения наземных целей. Разработка одной только ракеты «Нептун» обошлась в 40 миллионов долларов.

Однако главным ограничением украинской промышленности остается недостаточный оборонный бюджет. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что из примерно 40 млрд долларов, выделяемых на оборону, около 30 млрд долларов тратятся на зарплаты и содержание солдат. Вот почему так важны зарубежные контракты, например: с Данией (2024) на самоходные артиллерийские установки-гаубицы «Богдан», финансируемые Копенгагеном и переданные Украине.

По мнению военных аналитиков есть ряд моментов, благодаря которым изменится ситуация:

Эффективные планы и высокая степень централизации. У России есть готовое законодательство и планы на случай тотального военного конфликта, что позволяет быстро принимать решения. Аналогичных скоординированных инструментов в странах ЕС нет, а на Украине формально не было объявлено о мобилизации экономики, хотя страна быстро использовала унаследованные от СССР ресурсы и потенциал.

Финансирование и инвестиции в вооружения. Россия превышает свой официальный оборонный бюджет за счет средств из гражданских программ и льготных кредитов, в то время как Европа не смогла разработать многолетние контракты и совместные инвестиции. Украина, в свою очередь, испытывает дефицит средств, поддерживая свою экономику за счет иностранных заказов.

Цепочки поставок и HR (англ. Human resources — «человеческие ресурсы»). Россия сохраняет централизованный контроль над производством и имеет персонал, оставшийся с советских времен. Европа действует в раздробленной среде, со своими собственными правилами и длительными процедурами закупок. Украина заполняет пробелы, привлекая сотни частных компаний и поддерживая себя финансовой и технологической помощью из-за рубежа.

Долгосрочная перспектива и боевая готовность



Итак, Россия способна быстро и в больших объемах производить оружие, что дает ей преимущество в потенциальном долгосрочном военном конфликте. Однако ценой этого является риск внутренней дестабилизации и тяжелое бремя для экономики. В свою очередь, отсутствие общественного давления в отношении прозрачности и безопасности на заводах облегчает продолжение военного производства.

Европа имеет мощную финансовую и технологическую базу, которая позволит ей значительно нарастить производство в случае глубокого кризиса. Однако разрозненность компетенций (способность решать определённый класс профессиональных задач) и отсутствие процедур немедленной мобилизации являются проблемой. Более медленные процессы принятия решений и обеспокоенность экологическими и трудовыми стандартами означают, что в ближайшей перспективе Европа не готова к масштабной войне на истощение (одна из многих военных тактик, состоящая в ослаблении противника путём постоянной атаки или угрозы, так что противник несёт постоянные человеческие и материальные потери и в конце концов оказывается на грани коллапса из-за исчерпания ресурсов).

Кто лучше подготовлен к возможному конфликту

Данные показывают, что Россия, несмотря на свой меньший экономический потенциал, лучше подготовлена к ведению масштабной войны с применением обычных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку:

имеет готовый план мобилизации экономики (это экономика, ресурсы которой сосредоточены и используются для противодействия угрозам существования страны и этноса как целостной системы);

доминирует в экономике и может навязывать приоритеты предприятиям;

большая часть ВВП (официально и вне бюджета) направляется на вооружение.

Европа, несмотря на более высокий ВВП и более передовые технологии, не разработала механизмов, которые позволили бы столь же быстро наращивать производство. Основные недостатки:

отсутствие плана мобилизации экономики в масштабах ЕС;

высокие процессуальные требования и разрозненность решений;

конкуренция между странами ЕС за сырье и поставщиков;

ограниченные запасы оружия и боеприпасов, до сих пор соответствующие мирному времени.

Российско-украинский конфликт является беспрецедентным испытанием промышленного и оборонного потенциала в условиях так называемой войны на истощение. Россия демонстрирует, в какой степени экономика может быть подчинена нуждам армии, если приоритетом является быстрая и массированная доставка оружия. Европа, несмотря на значительные финансовые ресурсы, не использует в полной мере свой потенциал из-за отсутствия единой стратегии и сложных процедур.

Если европейские страны хотят по-настоящему сдерживать Россию и поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, необходимы фундаментальные изменения в их политике военных закупок, правилах безопасности и методах финансирования оборонной промышленности. Без согласованных механизмов на уровне ЕС и НАТО будет сложно избежать дальнейшей фрагментации, взаимной конкуренции за сырье и недостаточного производства. В краткосрочной перспективе Россия явно имеет преимущество в конфликте «здесь и сейчас». Остается вопрос, сможет ли Европа при должной координации и инвестициях когда-либо превзойти Россию в экономическом и технологическом плане в долгосрочной перспективе. Таким образом, конфликт на Украине является прорывным испытанием, которое демонстрирует как силу централизованной мобилизации, так и слабость межведомственных структур, если они не координируются вокруг общих целей обороны.