OpenAI и Microsoft объявили, что дополнительные гранты будут предоставлены другим медиакомпаниям позднее.

СМИ и проекты в области искусственного интеллекта постепенно начинают работать друг с другом, а не друг против друга. По крайней мере, первые попытки сделать это планируется в США. Гиганты искусственного интеллекта OpenAI и Microsoft будут финансировать проекты по внедрению моделей инструментов искусственного интеллекта в редакции новостей и инвестировать в обучение использованию новой технологии. На данный момент обе компании выделяют по $5 млн каждая.







Сообщение о финансировании от Microsoft и OpenAI поступило в то время, когда обе компании все еще сталкиваются с рядом исков об авторских правах со стороны американских медиакомпаний. К ним относятся The New York Times, The Intercept, Raw Story, Vox Media, AlterNet, Центр журналистских расследований и Alden Global Capital, хедж-фонд, стоящий за New York Daily News и Chicago Tribune.

Теперь Microsoft и OpenAI хотят пожертвовать до $10 млн избранной группе медиакомпаний. Каждый из IT-гигантов хочет предоставить $2,5 млн прямого финансирования и еще $5 млн в виде финансирования программного обеспечения и корпоративных кредитов, чтобы медиакомпании могли протестировать инструменты ИИ в своих редакциях.

Проект поддерживается базирующимся в Филадельфии Институтом журналистики Ленфест, неправительственной организацией, занимающейся «продвижением местной журналистики и разработкой устойчивых бизнес-моделей для новостных организаций». Институт поддерживает традиционные СМИ в цифровой трансформации.

Первый раунд финансирования поддерживает пять медиакомпаний, базирующихся в разных штатах и занимающихся местной журналистикой: Chicago Public Media, Minnesota Star Tribune, Newsday (на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк), Philadelphia Inquirer и Seattle Times. Согласно плану, такие газеты, как Seattle Times и Minnesota Star Tribune, наймут специалиста по искусственному интеллекту сроком на два года.

Этот сотрудник должен посвятить себя проектам по внедрению технологий и разработке стратегий устойчивого улучшения бизнес-модели медиакомпаний. По данным The Verge, с одной стороны речь идет об использовании ИИ для анализа и взаимодействия. С другой стороны — и в этом случае ИИ на самом деле будет более глубоко вмешиваться в профессию журналистов — он должен взять на себя транскрипцию, краткое изложение контента и разработку «ориентированного на диалог» инструмента поиска для архивов.