Ожидается, что мегакомплекс станет шестым по высоте зданием в мире. Он достигнет высоты 581 метр.

Всемирный торговый центр 1 или башня Свободы в Нью-Йорке имеет высоту 541 метр. Он был построен в 2013 году и у него 104 этажа. В настоящее время это самое высокое здание в США. Вскоре он может потерять этот титул, поскольку планируется построить значительно более высокий небоскреб.

Но новое мегаздание будет построено не в непосредственной близости от Манхэттена, а посреди Великих равнин в Оклахома-Сити. Лишь недавно администрация города дала проекту зеленый свет. Окончательное голосование по строительству состоится в июне.

Ожидается, что The Boardwalk at Bricktown (так называется новый небоскреб) достигнет высоты 581 метр, что почти на 40 метров выше, чем Всемирный торговый центр. Весь комплекс включает в себя еще 3 здания, высота которых составляет 105 метров.

Идут жаркие дискуссии по поводу этого здания. Общественность интересуется, почему самое высокое здание в США будет построено именно в Оклахома-Сити. Критики считают, что город с населением менее 700 000 жителей не подходит для проекта такого масштаба. Такой небоскреб был бы неуместен в городе с населением меньше миллиона.

Калифорнийский бизнесмен Скот Маттесон, финансирующий проект стоимостью 1,6 миллиарда долларов, заявляет в ответ, что The Boardwalk at Bricktown является положительным вкладом в развитие города. Он предполагает, что Оклахома-Сити приобретет еще большее значение для США и станет экономическим и туристическим мегаполисом.

Есть еще один вопрос, остающийся по большей части без ответа: как такой небоскреб выдержит местные погодные условия. Оклахома-Сити расположен посреди «Аллеи торнадо» (неофициальный термин, обозначающий территории страны, в которых наблюдается наибольшее количество торнадо) и регулярно подвергается сильным ураганам.

Небоскреб в Оклахоме высотой 581 метр станет шестым по высоте зданием в мире. В этом рейтинге с большим отрывом лидирует 828-метровая Бурдж-Халифа в Дубае. На втором месте Шанхайская башня с высотой 632 метра, опередившая Абрадж аль-Бейт в Мекке с высотой 601 метр.

Кстати, самый высокий небоскрёб Европы находится в Санкт-Петербурге. Лахта-центр возвышается на 462 метра.