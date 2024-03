Завод в Австрии использует CO2 от биогазовой установки для производства углерода. Предприятие производит 50 килограммов углеродных нанотрубок в день.

С конца января CO2 производимый биогазовой установкой BioG перерабатывается на заводе, а не выбрасывается в окружающую среду. Из газа создаются так называемые углеродные нанотрубки (тубулярная наноструктура), которые можно использовать различными способами в виде углеродных материалов.

Система устанавливается непосредственно на месте биогазовой установки. Фото: Andreas Kolarik

Необходимая для этого система Advanced Carbon Absorbing (ACA) в настоящее время все еще находится в тестовой эксплуатации, объясняет Марио Вагнер, соучредитель компании Evercraft Ecotechnologies. Технология была разработана партнерской компанией AGT в сотрудничестве с Университетом Сент-Эндрюс в Шотландии.

Функцию системы можно легко описать. CO2, содержащийся в биогазе, отделяется от реального газа, метана, на метанозаправочной станции. Затем CO2 передается в систему ACA.

Заправочная станция метана BioG. Фото: Evercraft Система содержит катализатор — материал, способный отделять углерод от CO2. Он оседает на катализаторе, и углеродные нанотрубки растут как грибы.



«Все это происходит при низких температурах — ниже 1000°C», — говорит Вагнер.

Энергия, необходимая для нагрева системы, поступает непосредственно от BioG. Так что это CO2-нейтральное электричество. Реакция очень быстрая, все происходит за секунды. Также важно, чтобы катализатор не израсходовался, его можно очистить и использовать повторно.

Сейчас углеродные нанотрубки «собирают» вручную, позже этот процесс будет автоматизирован. Трубки нельзя представить как вытянутые структуры — это, скорее, порошок. Их диаметр находится в диапазоне нанометров — в 1000 раз меньше человеческого волоса.

Система является скорее демонстрацией того, что концепция работает и может эксплуатироваться экономично. Каждый час в систему попадает около 10 кубометров CO2, то есть около 18 килограммов. При полной эксплуатации, система может конвертировать до 300 килограммов CO2 каждый день. По скромным оценкам, создаётся около 50 килограммов углеродных нанотрубок в день. Это может показаться не такой уж большой цифрой, но это соответствует нескольким тоннам в год. Метод производства также чрезвычайно дешев.

Эти углеродные нанотрубки можно использовать для армирования композитов, делая их особенно стабильными. Например, углерод используется в авиастроении и автомобилестроении. Углеродные нанотрубки можно добавлять в бетон для повышения прочности. Этот материал используется в новых аккумуляторных технологиях и в строительстве ветряных турбин. Покупателей пока нет, но переговоры ведутся.

Стоимость системы составляет около миллиона евро; планируется запустить дополнительные установки. Срок строительства составляет от 8 до 12 месяцев. Следующим шагом будет сертификация чистоты и качества углеродных нанотрубок, чтобы их можно было использовать.

Компания Evercraft Ecotechnologies также работает над тем, чтобы не только улавливать CO2 из биогаза, но и отделять его от других газов. Такие системы можно было бы использовать непосредственно на промышленных предприятиях и сократить выбросы CO2. Руководство Evercraft Ecotechnologies не верит в фильтрацию CO2 непосредственно из воздуха. Заводы, подобные тем, которые уже построены в Исландии, требуют много энергии для улавливания парниковых газов.

Для выдачи сертификатов CO2 подходят методы, которые улавливают CO2 из атмосферы или предотвращают попадание парниковых газов в атмосферу. Компании могут компенсировать свои выбросы, приобретая такие сертификаты. Evercraft Ecotechnologies также хочет предлагать такие сертификаты.