Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
Бывший сотрудник Tesla раскритиковал автопилот электромобилей. Система помощи при вождении очень небезопасна.

реклама

Система помощи при вождении от гиганта электромобилей Tesla уже давно вызывает вопросы, ведь инциденты с транспортными средствами происходят регулярно. Теперь, по данным журнала Jalopnik, разработку программного обеспечения комментирует бывший сотрудник Tesla в Норвегии. Его вердикт разгромен: практика компании весьма сомнительна, система «автопилот» небезопасна и ее нельзя использовать на дорогах общего пользования.

Фото: Michael Simari|Car and Driver

реклама


В интервью BBC информатор Лукаш Крупски выразил обеспокоенность по поводу недостаточной безопасности системы помощи при вождении. Масса утекших данных, которыми располагал Крупски, в том числе жалобы клиентов на тормоза Tesla и так называемый пакет Full Self Driving, похоже, подтверждают его скептицизм.
Крупски передал данные (100 гигабайт) в СМИ в мае и заявил, что его попытки выразить опасения внутри компании вышестоящим лицам были проигнорированы. Он утверждает, что нашел во внутренних данных компании доказательства, свидетельствующие о том, что Tesla не соблюдала протоколы безопасности системы помощи водителю. Он привел несколько задокументированных случаев известного феномена Tesla «фантомного торможения».
Tesla утверждает, что ее программное обеспечение для помощи водителю, которое компания намеренно называет «автопилотом», вызывало несчастные случаи при срабатывании подушек безопасности в среднем каждые восемь миллионов километров пробега в 2022 году. Для сравнения: без автопилота срабатывание подушек безопасности происходило каждые 2,4 миллиона километров пробега за тот же период. В среднем для водителей в США подушка безопасности срабатывает примерно каждые 900 000 километров пробега. Независимая проверка цифр, предоставленных Tesla, не проводилась.
Согласно интервью The New York Times, Крупски получил предупреждение по результатам расследования и в конечном итоге потерял работу. Он фотографировал небезопасные действия на своем рабочем месте. Его начальство заявило, что он нарушил политику компании, сделав фотографии на заводе Tesla.
Данные, которыми поделился Крупски, включали списки сотрудников Tesla, часто с указанием их номеров социального страхования, а также тысячи отчетов об авариях и внутренние сообщения Tesla. СМИ использовали эти внутренние записки и электронные письма в качестве основы для отчетов об опасностях автопилота и причинах трехлетней задержки поставок Cybertruck.
Это не единственная проблема в Норвегии, с которой в настоящее время сталкивается Tesla. После того, как забастовка в Швеции недавно распространилась на Данию, теперь в ней участвует и Норвегия. По данным Reuters, крупнейший профсоюз частного сектора страны заявил, что начнет блокировать транзитные поставки электромобилей, предназначенные для шведского рынка в этом месяце.


#tesla #электромобили #автомобили #автопилот
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На выставке CES 2024 состоится глобальный анонс серии электромобилей Honda
В Китае в 2024 году выпустят электромобиль с запасом хода 1000 км
X-Bow — единственный спортивный автомобиль в Австрии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
18
Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
12
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
+
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
101
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
20
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
3
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
8
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
+
Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
3
Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
2
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
2
Ни Apple, ни Huawei: 10 самых мощных телефонов премиум класса в мире
1
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
10
IBM выпускает первый в мире квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов
5

Популярные статьи

Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
6
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
1
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
2

Сейчас обсуждают

Роман Иванов
14:48
Ждём ответа Амд. Вот где веселье то начнётся.
Аналитик Bloomberg: Одобрение биткоин-ETF произойдет с 5 по 10 января
Дмитрий
14:40
низкопрофильная есть только у гигабайта но там 4060 простая не ти.
Google даёт советы по восстановлению резервных копий в Google Диск
Дмитрий
14:38
пусть авианосец попросят 🤡
Украина потребовала у США истребители F-18 Hornet и вертолеты Apache во время неудачного голосования
Eppius
14:37
Не обольщайтесь. Помощь будет полюбому пока старик-неадекват Байдон у власти.
В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине и Израилю
Eppius
14:35
Просто скажу одно. НЕСПОСОБНА. Автор либо троль либо протофиля наивный.
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
Eppius
14:34
Отчего же всушные летаки еще летают и почему их не сбивали на взлете?
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
caftan
14:28
Оригинально! Изобрести то что уже было изобретено китайцами. У меня лежат дома в коробке выключатели без батареек и шлюз к ним. Заказывал на али пару месяцев назад, Нет времени их установить.
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
Дмитрий
14:27
еслиб поработали над дизайном передней крышки, вставили бы стекло там или типа того, то может и смогли бы его втюхать. Унылые скучные гробы нынче совсем не в моде.
Первый корпус ASUS ProArt: простор, толстые 200-мм вентиляторы, пылевые фильтры и до 8 накопителей
Дмитрий
14:25
И что это изменит? чернокожие будут белых благодарить, или как то по другому относиться, кроме как обчищать магазины? 😁
Европа обещает выплатить Африке репарации за века рабства, но пока не определилась со сроками
Dmitry Zaitsev
14:21
"демонстрирует более чем трехкратное увеличение частоты кадров": 209/77(которых нет на скрине)=2,71 Считоводы, блэт
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем