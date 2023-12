Бывший сотрудник Tesla раскритиковал автопилот электромобилей. Система помощи при вождении очень небезопасна.

Система помощи при вождении от гиганта электромобилей Tesla уже давно вызывает вопросы, ведь инциденты с транспортными средствами происходят регулярно. Теперь, по данным журнала Jalopnik, разработку программного обеспечения комментирует бывший сотрудник Tesla в Норвегии. Его вердикт разгромен: практика компании весьма сомнительна, система «автопилот» небезопасна и ее нельзя использовать на дорогах общего пользования.

Фото: Michael Simari|Car and Driver

В интервью BBC информатор Лукаш Крупски выразил обеспокоенность по поводу недостаточной безопасности системы помощи при вождении. Масса утекших данных, которыми располагал Крупски, в том числе жалобы клиентов на тормоза Tesla и так называемый пакет Full Self Driving, похоже, подтверждают его скептицизм.

Крупски передал данные (100 гигабайт) в СМИ в мае и заявил, что его попытки выразить опасения внутри компании вышестоящим лицам были проигнорированы. Он утверждает, что нашел во внутренних данных компании доказательства, свидетельствующие о том, что Tesla не соблюдала протоколы безопасности системы помощи водителю. Он привел несколько задокументированных случаев известного феномена Tesla «фантомного торможения».

Tesla утверждает, что ее программное обеспечение для помощи водителю, которое компания намеренно называет «автопилотом», вызывало несчастные случаи при срабатывании подушек безопасности в среднем каждые восемь миллионов километров пробега в 2022 году. Для сравнения: без автопилота срабатывание подушек безопасности происходило каждые 2,4 миллиона километров пробега за тот же период. В среднем для водителей в США подушка безопасности срабатывает примерно каждые 900 000 километров пробега. Независимая проверка цифр, предоставленных Tesla, не проводилась.

Согласно интервью The New York Times, Крупски получил предупреждение по результатам расследования и в конечном итоге потерял работу. Он фотографировал небезопасные действия на своем рабочем месте. Его начальство заявило, что он нарушил политику компании, сделав фотографии на заводе Tesla.

Данные, которыми поделился Крупски, включали списки сотрудников Tesla, часто с указанием их номеров социального страхования, а также тысячи отчетов об авариях и внутренние сообщения Tesla. СМИ использовали эти внутренние записки и электронные письма в качестве основы для отчетов об опасностях автопилота и причинах трехлетней задержки поставок Cybertruck.

Это не единственная проблема в Норвегии, с которой в настоящее время сталкивается Tesla. После того, как забастовка в Швеции недавно распространилась на Данию, теперь в ней участвует и Норвегия. По данным Reuters, крупнейший профсоюз частного сектора страны заявил, что начнет блокировать транзитные поставки электромобилей, предназначенные для шведского рынка в этом месяце.