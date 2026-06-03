Пауэрбанк Xiaomi на 20 000 мАч получил встроенный кабель USB-C

Компания Xiaomi выпустила на платформе Youpin обновленный внешний аккумулятор общего назначения емкостью 20 000 мАч (номинальная емкость составляет 11 000 мАч). Главным конструктивным изменением новинки стала интеграция несъемного гибкого кабеля с коннектором USB-C прямо в верхнюю торцевую часть корпуса. При этом и сам встроенный провод, и два дополнительных независимых интерфейсных разъема (один USB-C и один USB-A) способны выдавать максимальную выходную мощность до 22,5 Вт для быстрой зарядки подключенной мобильной техники.

Источник изображения: Xiaomi

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Устройство выполнено в обтекаемом пластиковом корпусе со скругленными гранями, имеет физические габариты 128х73х32 миллиметра и весит около 343 граммов. За восполнение энергии самого портативного аккумулятора могут отвечать как отдельный порт USB-C, так и встроенный кабель — оба варианта поддерживают входную мощность до 22,5 Вт. Энергетическая емкость установленных внутри литий-ионных ячеек составляет 74 Втч, что укладывается в международные стандарты безопасности для провоза в ручной клади самолетов. Модель предлагается в двух цветовых исполнениях: Light Gray и Dark Gray. Официальная розничная стоимость аксессуара на старте продаж составляет 149 юаней(около 21 доллара США).