Компания Xiaomi расширила ассортимент аксессуаров, представив на краудфандинговой платформе Youpin вместительный рюкзак Mijia Minimalist Business Backpack. Ключевой особенностью новинки стала сложная внутренняя организация пространства с двухсекционной структурой и зонами быстрого доступа, вмещающая до 13 отдельных карманов для гаджетов и мелочей. Основное отделение новинки рассчитано на одновременное размещение крупного 16-дюймового ноутбука и планшета с диагональю экрана до 11,2 дюйма.
Конструкция аксессуара габаритами 290х120х400 миллиметров выполнена в строгом объемном стиле и весит около 0,86 кг при полезном объеме 14 литров. Внешняя часть рюкзака изготовлена из прочного полиэстера с четвертой степенью защиты от брызг, что позволяет уберечь электронику от сильного дождя. Для комфортного длительного ношения производитель применил эргономичные плечевые ремни S-образной формы. Модель выходит на рынок в трех цветовых решениях: Light Gray, Charcoal Black и Beige. Розничная стоимость новинки составляет 199 юаней(около 28 долларов США).