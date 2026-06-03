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kefirNET
Xiaomi Mijia выпустила бизнес-рюкзак с 13 карманами и защитой от дождя
13 многофункциональных карманов и два изолированных отсека получил новый рюкзак Xiaomi Mijia
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Компания Xiaomi расширила ассортимент аксессуаров, представив на краудфандинговой платформе Youpin вместительный рюкзак Mijia Minimalist Business Backpack. Ключевой особенностью новинки стала сложная внутренняя организация пространства с двухсекционной структурой и зонами быстрого доступа, вмещающая до 13 отдельных карманов для гаджетов и мелочей. Основное отделение новинки рассчитано на одновременное размещение крупного 16-дюймового ноутбука и планшета с диагональю экрана до 11,2 дюйма.

Источник изображения: Xiaomi

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Конструкция аксессуара габаритами 290х120х400 миллиметров выполнена в строгом объемном стиле и весит около 0,86 кг при полезном объеме 14 литров. Внешняя часть рюкзака изготовлена из прочного полиэстера с четвертой степенью защиты от брызг, что позволяет уберечь электронику от сильного дождя. Для комфортного длительного ношения производитель применил эргономичные плечевые ремни S-образной формы. Модель выходит на рынок в трех цветовых решениях: Light Gray, Charcoal Black и Beige. Розничная стоимость новинки составляет 199 юаней(около 28 долларов США).

Источник изображения: Xiaomi

#xiaomi #mijia #рюкзак
Источник: ithome.com
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