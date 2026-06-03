13 многофункциональных карманов и два изолированных отсека получил новый рюкзак Xiaomi Mijia

Компания Xiaomi расширила ассортимент аксессуаров, представив на краудфандинговой платформе Youpin вместительный рюкзак Mijia Minimalist Business Backpack. Ключевой особенностью новинки стала сложная внутренняя организация пространства с двухсекционной структурой и зонами быстрого доступа, вмещающая до 13 отдельных карманов для гаджетов и мелочей. Основное отделение новинки рассчитано на одновременное размещение крупного 16-дюймового ноутбука и планшета с диагональю экрана до 11,2 дюйма.

Источник изображения: Xiaomi

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Конструкция аксессуара габаритами 290х120х400 миллиметров выполнена в строгом объемном стиле и весит около 0,86 кг при полезном объеме 14 литров. Внешняя часть рюкзака изготовлена из прочного полиэстера с четвертой степенью защиты от брызг, что позволяет уберечь электронику от сильного дождя. Для комфортного длительного ношения производитель применил эргономичные плечевые ремни S-образной формы. Модель выходит на рынок в трех цветовых решениях: Light Gray, Charcoal Black и Beige. Розничная стоимость новинки составляет 199 юаней(около 28 долларов США).

Источник изображения: Xiaomi