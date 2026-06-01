Компания Lexar начала продажи нового портативного твердотельного накопителя ES3

Lexar приступила к реализации портативного SSD ES3, оснащённого интерфейсом USB-C 3.2. Новинка заключена в прочный серебристый корпус Silver массой 45 граммов: устройство остаётся работоспособным после падения с высоты до двух метров. Внутренняя двухслойная система охлаждения на базе графена обеспечивает стабильную работу под нагрузкой и предотвращает перегрев.

Источник изображения: Lexar

реклама

Технические параметры новинки обеспечивают скорость последовательного чтения данных до 1050 МБ/с и скорость записи до 1000 МБ/с. Для подключения к различным устройствам на нижнем торце предусмотрен разъем USB Type-C, а в комплект поставки входит универсальный кабель "два в одном" с переходником на разъем USB Type-A. Накопитель представлен в трех конфигурациях емкости: базовой на 512 ГБ, промежуточной на 1 ТБ и максимальной объемом 2 ТБ.

Источник изображения: Lexar

Стоимость твердотельного накопителя Lexar ES3 на старте продаж в Китае составляет 599 юаней(~$87) за версию минимального объема. Модификация емкостью 1 ТБ оценена в 799 юаней(~$115), а старший вариант на 2 ТБ обойдется покупателям в 1299 юаней(~$190).