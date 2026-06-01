MSI объявила, что выпустит множество игровых беспроводных маршрутизаторов Wi-Fi 7, принадлежащих к серии RadiX

Компания MSI объявила о расширении линейки игровых сетевых устройств RadiX, анонсировав флагманский беспроводной маршрутизатор RadiX BE19000 WiFi 7 Gaming Router в модификации NAS Lite. Ключевой особенностью премиальной новинки стало наличие встроенного слота расширения PCIe для твердотельного накопителя стандарта SSD. Такое инженерное решение позволяет использовать роутер в качестве компактного однодискового сетевого хранилища (NAS) для быстрого обмена файлами в локальной сети и создания резервных копий данных.

Источник изображения: MSI

Вся новая серия маршрутизаторов базируется на производительных четырехъядерных процессорах и поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7. Для проводного подключения к сети в устройствах предусмотрены высокоскоростные порты со спецификацией до 10 Гбит/с. Помимо этого, сетевое оборудование получило фирменную систему приоритизации игрового трафика QoS, направленную на снижение задержек и обеспечение стабильного пинга во время онлайн-сессий. Сроки поступления флагманского роутера в продажу и его розничная стоимость будут объявлены производителем позже.