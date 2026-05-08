Внешний аккумулятор имеет мощность зарядки 140 Вт...

Бренд Vidda, принадлежащий компании Hisense, анонсировал внешний аккумулятор C1 в серебристом металлическом корпусе.

Устройство получило батарею емкостью 20 000 мАч и встроенный информационный дисплей для отображения рабочих параметров. Главной особенностью конструкции стал кабель быстрой зарядки, выполненный в виде ремешка-петельки для удобной переноски.

Источник: Hisense Vidda

Технические характеристики Vidda C1 включают поддержку суммарной мощности зарядки до 140 Вт и входную мощность до 70 Вт для восполнения собственного заряда. Новинка совместима с шестью протоколами быстрой зарядки, включая PD и PPS, что позволяет использовать её с широким спектром современных гаджетов.

Производитель планирует начать продажи устройства в июле 2026 года. Официальная стоимость пауэрбанка на текущий момент не объявлена.