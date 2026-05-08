Компания Hisense выпустила универсальный смарт-экран X8 Ultra, предназначенный для мобильного использования внутри дома.

Новинка оснащена 32-дюймовой UHD-панелью с поддержкой 10-битной глубины цвета и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Устройство работает на базе восьмиядерного 6-нанометрового процессора MediaTek MT8195 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Конструктивной особенностью X8 Ultra является съемный экран, который можно использовать отдельно от основной подставки. В автономном режиме монитор работает до 7 часов, а при подключении к базе общая продолжительность работы достигает 15 часов. За качество звука отвечает аудиосистема Devialet мощностью 120 Вт, состоящая из пяти излучателей.

Программная часть базируется на фирменном ИИ-движке для улучшения изображения, аналогичном тем, что используются в телевизорах Hisense. Модель получила быстросъемное крепление для легкой трансформации и колесную базу для перемещения по помещению.

Стоимость X8 Ultra на этапе предварительных заказов составляет около 1170 долларов США в переводе с юаней.