Новый магнитный аккумулятор емкостью 10 000 мАч получил корпус толщиной 1,4 см...

Компания Anker открыла предварительный заказ на внешний аккумулятор Air+ с поддержкой магнитной фиксации. Устройство толщиной 14,7 мм и весом 210 г представлено в четырех цветах: Starry Night Black, Snowy White, Sea Salt Blue и Vitality Orange. Емкости в 10 000 мАч достаточно для двукратной зарядки iPhone 17.

Технические характеристики новинки включают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и проводную через порт USB-C мощностью до 30 Вт. За фиксацию отвечают 17 мощных неодимовых магнитов с силой сцепления 12,8 Н. В устройстве используются элементы питания ATL, а встроенные датчики позволяют отслеживать температуру батареи в режиме реального времени через мобильное приложение.

Аккумулятор полностью соответствует китайскому национальному стандарту 2026 года, пройдя тесты на прокол, сжатие и устойчивость к высоким температурам. Модель поступила в продажу по цене 399 юаней (примерно $57). Производитель предоставляет на устройство гарантию сроком 24 месяца.