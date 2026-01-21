Представленный в октябре прошлого года аксессуар Stage PowerGrip от бренда Belkin поступил в продажу.

Ранее представленный аксессуар Stage PowerGrip от бренда Belkin поступил в продажу на платформе JD по цене 234 юаня(~$33). Устройство совмещает в себе функции мобильного аккумулятора и эргономичного хвата для съемки. Фиксация на корпусе смартфона обеспечивается магнитным соединением с силой притяжения 10 Н.

Внутри рукоятки размещен аккумулятор емкостью 9300 мАч, позволяющий использовать аксессуар в режиме пауэрбанка. Для iPhone предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 7,5 Вт, а через интегрированный кабель USB-C возможна проводная передача энергии на 15 Вт. Текущий уровень заряда отображается на встроенном цифровом LED-дисплее.

Для управления камерой используется механическая кнопка затвора с четким тактильным откликом, сопряжение со смартфоном происходит по протоколу Bluetooth. Модель доступна в черном, белом и синем цветовых исполнениях.