Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Xiaomi обновила редактор галереи в HyperOS 3 с поддержкой пакетной обработки и ИИ-инструментов
Xiaomi обновляет фоторедактор, добавляя новые функции для устройств на базе HyperOS 3.

Xiaomi начала масштабировать обновление встроенного фоторедактора для операционной системы HyperOS 3. В новой версии реализованы два способа сохранения файлов: перезапись оригинала с возможностью отката изменений и сохранение копии. Функция перезаписи поддерживает сохранение данных о кадрировании, фильтрах и водяных знаках в обратимом формате, что позволяет вернуть исходное изображение в любой момент.

Автор изображения: Qwen Ai

Функционал редактора расширен возможностью копирования и вставки настроек между файлами. Пользователи могут переносить параметры экспозиции, фильтры и маркировку с одного кадра на другой, в том числе применять их к группе выбранных снимков в пакетном режиме. В единый интерфейс также интегрированы инструменты для работы с «живыми» фото (Live Photos), портретного размытия и сканирования документов.

Автор изображения: Xiaomi

В блоке интеллектуальных функций появился инструмент «Устранение бликов» в меню магического удаления объектов. Для видеопроизводства внедрена технология генерации музыки и субтитров на базе больших языковых моделей (LLM). Кроме того, разработчики обновили пользовательский интерфейс и иконки компонентов для соответствия общей стилистике HyperOS 3.

#xiaomi #смартфон #обновление #hyperos 3 #фоторедактор
Источник: huaweicentral.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
16
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
2
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
7
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
1
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Intel Arc Pro B70 вышла в лидеры рынка рабочих GPU дешевле $1000
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Уралвагонзавод продолжает наращивать производство многоцелевых вездеходов «Витязь»
+
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
6
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Археологи нашли в Центральной Анатолии запечатанный под землёй обугленный хлеб возрастом 5000 лет
+
Rockstar не переписывала движок для GTA 6 с нуля
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
3DMark признал подход REDMAGIC нарушением правил тестирования смартфонов и исключил из рейтинга
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
1
«Ведомости»: мессенджер Max за квартал увеличил показ рекламы в 15 раз
+
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
9
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
14
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
1
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
15
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
5

Сейчас обсуждают

Ian Murdock
16:04
Трусишки изгаженные постирать не забудь, а то мамаша тебе оными по морде набьёт. И монитор не заплюй, папа новый не купит
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Pavel_Priluckiy
16:00
Не захлебнитесь.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
15:55
Жиденько. Очень жиденько вы обгадились под себя.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Imun
15:50
Это у кого telegram заблокирован? У меня всё разблокировано...
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Renegade1979
15:46
Подтверждаю, сам так работал...
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Шапошников
15:41
Они за комбикорм работают, жрать-то нечего
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Искандер Лонгин
15:40
У них крутой сайт на котором ИИ агент продает вагоны. provagon.ru
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
Pavel_Priluckiy
15:31
Понты? Мне незачем что-то доказывать в интернете.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Алексей Бурлуцкий
15:30
А что им насчёт пожара- задымления?
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
Ian Murdock
15:28
Так ты уже слился и жиденько обгадился со своими секретными файлами, которые даже назвать не в состоянии. За то ты смотрю мастерски детскими понтами кидаешься. Далеко пойдёшь с понтами )))
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter