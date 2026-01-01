Xiaomi обновляет фоторедактор, добавляя новые функции для устройств на базе HyperOS 3.

Xiaomi начала масштабировать обновление встроенного фоторедактора для операционной системы HyperOS 3. В новой версии реализованы два способа сохранения файлов: перезапись оригинала с возможностью отката изменений и сохранение копии. Функция перезаписи поддерживает сохранение данных о кадрировании, фильтрах и водяных знаках в обратимом формате, что позволяет вернуть исходное изображение в любой момент.

Автор изображения: Qwen Ai

Функционал редактора расширен возможностью копирования и вставки настроек между файлами. Пользователи могут переносить параметры экспозиции, фильтры и маркировку с одного кадра на другой, в том числе применять их к группе выбранных снимков в пакетном режиме. В единый интерфейс также интегрированы инструменты для работы с «живыми» фото (Live Photos), портретного размытия и сканирования документов.

Автор изображения: Xiaomi

В блоке интеллектуальных функций появился инструмент «Устранение бликов» в меню магического удаления объектов. Для видеопроизводства внедрена технология генерации музыки и субтитров на базе больших языковых моделей (LLM). Кроме того, разработчики обновили пользовательский интерфейс и иконки компонентов для соответствия общей стилистике HyperOS 3.