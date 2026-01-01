kefirNET
BenQ выпустила проекторы серии i800 с яркостью 3000 ISO люмен и поддержкой разрешения 4K
Кинотеатральные проекторы BenQ серии i800 с яркостью 3000 ISO люмен и поддержкой разрешения 4K поступили в продажу.

Компания BenQ представила на рынке две новые модели проекторов i800 и i800 ST, выполненные в корпусах цвета Moonlight Silver. Оба устройства базируются на 4LED источнике света и обеспечивают вывод изображения в формате 4K с частотой обновления 60 Гц. Технические характеристики панелей включают поддержку 10-битной глубины цвета с охватом 98 процентов цветового пространства Rec.709. Особенностью серии является низкий уровень задержки входного сигнала, составляющий 5 миллисекунд, что позволяет использовать устройства в игровых сценариях.

Основное различие между моделями заключается в оптической системе и проекционном соотношении. Стандартная версия i800 имеет коэффициент 1-1.3 и способна проецировать изображение диагональю 100 дюймов с расстояния 2.8 метра. Короткофокусная модификация i800 ST с коэффициентом 0.8 позволяет получить аналогичную диагональ 100 дюймов при сокращении дистанции до экрана до 1.8 метра. Обе новинки оснащены встроенной акустической системой, состоящей из двух динамиков мощностью по 8 Вт каждый.

Аппаратная часть проекторов работает под управлением операционной системы Android без встроенной рекламы. Интерфейсная панель включает два порта HDMI 2.1, разъемы USB-C и USB-A, а также аудиовыход 3,5 мм. Стоимость стандартной модели i800 на старте продаж зафиксирована на отметке около $710, в то время как короткофокусная версия i800 ST оценена примерно в $1200.

#4k #проектор #benq
Источник: ithome.com
