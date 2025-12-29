TOPC выпустила материнскую плату NAS MoDT-типа на базе процессора Intel Core Ultra 200H "Arrow Lake-H".

Компания TOPC представила материнскую плату формата MoDT (Mobile on Desktop), предназначенную для создания высокопроизводительных сетевых хранилищ (NAS). Устройство выполнено в компактном форм-факторе Mini-ITX и базируется на новейших мобильных процессорах Intel Core Ultra серии 200H (архитектура Arrow Lake-H). Ключевой особенностью новинки стала распаянная оперативная память объемом 32 ГБ стандарта LPDDR5x-8400 с высокой пропускной способностью и энергоэффективностью.

Несмотря на малые размеры, плата обладает впечатляющими возможностями расширения для дисковых массивов. Она оснащена тремя портами SFF-8087 Mini SAS, которые позволяют подключить до 12 накопителей SATA III. Дополнительно предусмотрены два слота M.2 2280 PCIe 4.0 x4 для быстрых NVMe-дисков и один полноразмерный слот PCIe 4.0 x8 для карт расширения.

Сетевые возможности платы ориентированы на профессиональный сегмент: на задней панели расположены два 10-гигабитных порта (10GbE RJ45), работающих на контроллерах Marvell AQC. Набор интерфейсов дополняют два порта Thunderbolt 4, обеспечивающих универсальное подключение периферии и высокоскоростную передачу данных.