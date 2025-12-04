Honor продемонстрировала точность умных часов при измерении температуры тела

Компания Honor прокомментировала возможности умных часов по измерению температуры тела, заявив, что в настоящее время ни одно устройство в отрасли не обеспечивает точных данных. Об этом сообщил Го Тунсюэ (Guo Tongxue), менеджер по продуктам экосистемы Honor, в ходе обсуждения новой модели часов, ориентированной на молодёжную аудиторию.

Автор изображения: Qwen Ai

После того как пользователь соцсети Weibo упомянул функцию измерения температуры тела в будущих часах Honor, Го Тунсюэ ответил:

«Чтобы ответить на этот вопрос: в настоящее время умные часы в отрасли не могут точно определять температуру тела. [...] Считается, что эта отраслевая проблема будет решена в ближайшем будущем».

По словам менеджера, существует две основные причины неточности измерений. Во-первых, устройства используют алгоритмическую конвертацию между температурой кожи и внутренней температурой тела. Эта конвертация особенно сложна при наличии лихорадки, что делает невозможным удержание погрешности в пределах ±0,5 C.

Во-вторых, точность измерений сильно зависит от внешних факторов — температуры окружающей среды, степени прилегания часов к запястью и уровня физической активности. Всё это приводит к искажению данных.

«Таким образом, современные умные часы отлично подходят для отслеживания менструального цикла, но не способны обеспечить медицинскую точность при измерении температуры тела», — отметил представитель Honor.

При этом он добавил, что с развитием технологий проблема может быть решена в обозримом будущем, хотя точные сроки остаются неясными.

Отметим, что ряд производителей — включая Huawei, Apple и Samsung — уже реализовали функцию измерения температуры тела в своих устройствах. В частности, серии Huawei Watch GT, Watch 3/4/5, Ultimate Design, а также медицински сертифицированные модели Watch D и D2 поддерживают эту функцию. Аналогичные возможности есть и у ряда зарубежных брендов, что ставит под сомнение категоричность заявления Honor.