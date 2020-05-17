Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

WikiChip опубликовал наглядный график о транзисторной плотности новых техпроцессов (7-нм, 5-нм, 3-нм)

для раздела Блоги
6
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Предлагаю ознакомиться с детальным графиком, транзисторной плотности новых техпроцессов (на графике, количество миллионов транзисторов на квадратный миллиметр, для каждого уровня техпроцесса) .

реклама

Как видите, переход, c текущего 7 нм поколения техпроцесса, на 3 нм даст примерно такой же эффект увеличения транзисторной плотности - как и с 16/14 нм на современный 7 нм, т.е. примерно в 3 раза.

реклама

К слову, A14 Bionic, основанный на 5 нм техпроцессе, ожидается, что будет содержать 15 млрд. транзисторов, что в 3 раза выше чем у настольного пред-топ AMD процессора R7 3700X (у мобильных чипов традиционно в 1.5-2 раза больше плотность, даже на том же техпроцессе, чем у HPC решений).

Серийное (напр., мобильные чипы для новых iPhone) производство 3-нм техпроцесса начнётся во второй половине 2022 года, массовое (процессоры и видеокарты) - в следующем 2023 году.

реклама

Осталось, запастись попкорном, и дождаться массовых 100 TFlops видеокарт, в ближайшие 3-4 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

tsmc 5-нм 7-нм 3-нм новые техпроцессы
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
23
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
21
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
49
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
105
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 49
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA показала новую технологию трассировки лучей следующего поколения, которая в разы превосходит все существующие аналоги
47
Появился полный список из 42 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 10
11
Цена Huawei P30 Pro в России упала на 15 000 рублей
4
В России цена на Xiaomi Mi 9T упала на 6 000 рублей – самый красивый смартфон 2019 года
12
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
203
Сайт Userbenchmark.com снова прошёлся по AMD, потроллив их отдел маркетинга за "мантру про необходимость иметь больше 4 ядер в процессоре"
204
Rockstar дарит всем геймерам 400 рублей на свои игры
25
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
316
Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C
7
Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
30
Новый графический мод для GTA V NaturalVision Evolved существенно улучшает картинку игры, подтягивая её до уровня Red Dead Redemption 2
16
Intel не планирует выпуск дискретной видеокарты Хе-DG1 ни в 2020 ни в 2021 году – выяснилось, что на самом деле готовит полупроводниковый гигант
59
Игроки бомбардируют Steam-страничку Grand Theft Auto V отрицательными отзывами из-за бесплатной раздачи в EGS
42
Asetek представила первую в мире PCI-e систему жидкостного охлаждения Rad Card
18
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
17
AMD Ryzen 7 4700G запечатлён на реальной фотографии
49
Новая технология ASRock BFB обещает поднять тактовые частоты процессоров Intel Core 9-го и 10-го поколений на + 1 000 МГц
61
Энтузиасты сравнили внешний вид оригинала и ремейка Mafia
5
Умелец воссоздал демонстрацию Unreal Engine 5 в Dreams
5
Свежая версия MIUI 12 Beta доступна для 11 смартфонов Xiaomi
+

Популярные статьи

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
21
Улучшаем графику в играх на лету с помощью PowerStrip: яркость, контраст, гамму и цветовую температуру
35
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
23
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
+

Сейчас обсуждают

Алексей
07:43
ты сам кукухой поехал. 4 ядра и 8 потоков и надо было сравнить с 4 ядрами и 8 потоками тупенький ты наш ексель баранович
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Алексей
07:42
тоже самое относится и к видео карте.
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Exel Benchmark
07:41
Так 7700 хуже чем 8086. Ты кукухой поехал?
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
Kasyan
07:35
Зелот - это не новости!
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
x.7
07:31
Быстро же красные переобулись в прыжке и дали заднюю. Теперь уже 4/8 хватает для игор и даже потанцевалы раскрывает. Особенно эффектно смотрится переобувка, когда 3300х унизил 1000 и 2000 рузены с 6-8...
Выясняем целесообразность установки бюджетного 4-ядерного Ryzen 3300x в систему с мощной видеокартой 2080 Ti или 2070 Super - тест на бутылочное горлышко в играх от Gamers Nexus
VRoman
07:29
Светлое будущее где "транзисторы" в чипе передают сигнал в виде света. Погугли, несколько раз об этом писали.
WikiChip опубликовал наглядный график о транзисторной плотности новых техпроцессов (7-нм, 5-нм, 3-нм)
Ivol
07:28
Первый сценарий каноничный, второй нет, дум изначально хоррором не является и уж тем более сюжета там никакого нет, дум 2004 по сути с серией ничего общего не имеет кроме названия.
DOOM Eternal утонула в отрицательных отзывах после появления в игре системы Denuvo Anti-Cheat
Игорь Стратиенко
07:27
RPI по сравнению с андроидными ТВ-приставками хуже - дороже и GPU поганенький.
Ремейк консоли Konami TurboGrafx-16 поступит в продажу 22 мая
Experemintator
07:27
Ну это в ближайшие 5 лет. А потом что будет?
WikiChip опубликовал наглядный график о транзисторной плотности новых техпроцессов (7-нм, 5-нм, 3-нм)
Евгений Андреевич
07:22
"необрахованности" это пасхалка с ошибкой(опечаткой) писать слово образованность ?)
Эксперты Gamersnexus выяснили, может ли бюджетный процессор Ryzen 3 3300Х раскрыть флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti в актуальных играх 2019-2020-х годов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем