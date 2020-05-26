Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
Специалисты компьютерного дела продолжают всесторонне изучать разного рода нюансы и тонкости, влияющие на уровень производительности настольных процессоров Intel 10-го поколения: так, исследователь популярного YouTube-канала Tech YES City, вооружившись одной из самых доступных 6-ядерных моделей семейства Comet Lake-S в лице Core i5-10400, а также изучив пожелания пользователей и «замеры» своих коллег канала Gamers Nexus, результаты которых были достаточно обескураживающими, решил подробнее разобраться с проблемами влияния частот и таймингов оперативной памяти на общую производительность системы.
Для «замеров» были выбраны следующие режимы работы оперативной памяти: «стандартный» DDR4-2666 со значениями латентности CL16 и CL14, а также более производительный DDR4-3200 (CL16). В качестве соперника выступал младший 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 3600 в дуэте с памятью DDR4-3200 (CL16). Кроме того, тестовая система включала в себя видеокарту GeForce RTX 2080 Ti.
рекламаСогласно проведённому тестированию, игровая производительность настольного процессора Core i5-10400 в паре с оперативной памятью DDR4-2666 в большинстве игровых приложений выше конкурирующего дуэта Ryzen 5 3600 и DDR4-3200: так, по среднему показателю fps преимущество в тайтлах Ghost Recon Breakpoint, Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty: Warzone и Fortnite составило 2-5 %, 3-7 %, 2-3 % и 11 % для значений CL16 и CL14 соответственно. В Resident Evil 3 различия в производительности между соперниками были минимальны — менее 0,5 %, а в GTA 5 отрыв системы «красной команды» составил 1-3 %.
реклама
реклама
реклама
Источник изображений: Tech YES City
Что касается противостояния Core i5-10400 и Ryzen 5 3600 при равных условиях, а именно в связке с памятью DDR4-3200 (CL16), то превосходство новинки безоговорочно: в половине из представленных тайтлов (Ghost Recon Breakpoint, Shadow of the Tomb Raider и Fortnite) модель от Intel демонстрирует значительный отрыв в 14,3 %, 14,4 % и 18,6 % соответственно, в то время как в GTA 5, Resident Evil 3 и Call of Duty: Warzone перевес не такой значительный и составляет 0,7 %, 1,0 % и 3,4 %.
Таким образом, настольный процессор Intel Core i5-10400 способен демонстрировать более высокую игровую производительность по сравнению со своим конкурентом даже в паре с памятью, функционирующей на «стоковых» частотах, поэтому любителям игр, которые не собираются заморачиваться с тонкой настройкой системы, новинка «синей команды» станет выгодным приобретением. Кроме того, для желающих сэкономить $25 можно обратить внимание на модель с индексом «F», лишённую графической подсистемы и оценённую в $157.
Ложкой дёгтя в сей бочке мёда может стать стоимость материнской платы на базе чипсета Z490, необходимой для раскрытия потенциала модели от Intel, которая может отпугнуть некоторых энтузиастов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила