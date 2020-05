Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Специалисты компьютерного дела продолжают всесторонне изучать разного рода нюансы и тонкости, влияющие на уровень производительности настольных процессоров Intel 10-го поколения: так, исследователь популярного YouTube-канала Tech YES City, вооружившись одной из самых доступных 6-ядерных моделей семейства Comet Lake-S в лице Core i5-10400, а также изучив пожелания пользователей и «замеры» своих коллег канала Gamers Nexus, результаты которых были достаточно обескураживающими, решил подробнее разобраться с проблемами влияния частот и таймингов оперативной памяти на общую производительность системы.

Для «замеров» были выбраны следующие режимы работы оперативной памяти: «стандартный» DDR4-2666 со значениями латентности CL16 и CL14, а также более производительный DDR4-3200 (CL16). В качестве соперника выступал младший 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 3600 в дуэте с памятью DDR4-3200 (CL16). Кроме того, тестовая система включала в себя видеокарту GeForce RTX 2080 Ti.

Согласно проведённому тестированию, игровая производительность настольного процессора Core i5-10400 в паре с оперативной памятью DDR4-2666 в большинстве игровых приложений выше конкурирующего дуэта Ryzen 5 3600 и DDR4-3200: так, по среднему показателю fps преимущество в тайтлах Ghost Recon Breakpoint, Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty: Warzone и Fortnite составило 2-5 %, 3-7 %, 2-3 % и 11 % для значений CL16 и CL14 соответственно. В Resident Evil 3 различия в производительности между соперниками были минимальны — менее 0,5 %, а в GTA 5 отрыв системы «красной команды» составил 1-3 %.

Источник изображений: Tech YES City

Что касается противостояния Core i5-10400 и Ryzen 5 3600 при равных условиях, а именно в связке с памятью DDR4-3200 (CL16), то превосходство новинки безоговорочно: в половине из представленных тайтлов (Ghost Recon Breakpoint, Shadow of the Tomb Raider и Fortnite) модель от Intel демонстрирует значительный отрыв в 14,3 %, 14,4 % и 18,6 % соответственно, в то время как в GTA 5, Resident Evil 3 и Call of Duty: Warzone перевес не такой значительный и составляет 0,7 %, 1,0 % и 3,4 %.

Таким образом, настольный процессор Intel Core i5-10400 способен демонстрировать более высокую игровую производительность по сравнению со своим конкурентом даже в паре с памятью, функционирующей на «стоковых» частотах, поэтому любителям игр, которые не собираются заморачиваться с тонкой настройкой системы, новинка «синей команды» станет выгодным приобретением. Кроме того, для желающих сэкономить $25 можно обратить внимание на модель с индексом «F», лишённую графической подсистемы и оценённую в $157.

Ложкой дёгтя в сей бочке мёда может стать стоимость материнской платы на базе чипсета Z490, необходимой для раскрытия потенциала модели от Intel, которая может отпугнуть некоторых энтузиастов.