Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel анонсирует процессоры семейства Comet Lake-H — новинки смогут преодолеть планку в 5 ГГц и получат до 8 ядер

для раздела Блоги
+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На мероприятии, предваряющем основное выступление на международной выставке CES 2020, представители Intel сообщили прессе о ряде новых продуктов, которые появятся уже совсем скоро, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Согласно информации источника, в ближайшем будущем состоится дебют высокопроизводительных мобильных процессоров 10-го поколения, принадлежащих к семейству Comet Lake-H, которые найдут своё призвание в игровых ноутбуках и NUC. Новинки будут выпускаться по улучшенному 14-нм техпроцессу и заменят своих предшественников поколения Coffee Lake Refresh. Новые модели будут иметь в своём распоряжении вплоть до 8 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и смогут функционировать на частоте выше 5 ГГц, естественно, при наличии производительной системы охлаждения.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Кроме того, высокопроизводительные CPU оснастят технологией Thermal Velocity Boost, которая позволит повышать частоту процессора при том условии, если некий температурный порог не превышает своих значений. Более подробные спецификации следует ожидать уже через несколько часов.

реклама

Помимо этого, представители Intel не отказали себе в удовольствии сравнить уровень производительности своих мобильных процессоров с результатами продуктов от AMD. Для тестов использовался ряд популярных пакетов, в том числе PC Mark 10, XPRT, Premier Pro, 3DMark, RUGS, а также несколько игровых приложений — CSGO, F1 2019, Total War: Three Kingdoms, Halo: MCC, World of Tanks enCore и Rainbow Six: Siege.

реклама

В борьбе против AMD Ryzen 7 3700U процессоры Intel Core i7-10710U и Core i7-1065G7 оказались быстрее своего конкурента до 3 и 5,71 раза соответственно. Что касается игровой производительности, то Core i7-1065G7 со встроенной графической подсистемой Gen11 практически не уступил своему оппоненту в ряде «замеров», а в некоторых превзошёл своего соперника вплоть до 1,63 раза.

реклама


Стоит учесть, что совсем скоро AMD планирует представить свои мобильные процессоры Ryzen 4000, которые, судя по имеющимся данным, получат до 8 ядер/16 потоков с архитектурой Zen 2, поэтому говорить о преимуществах новинок от Intel пока преждевременно.

Источник изображений: Wccftech

Помимо своих мобильных процессоров Comet Lake-H, Intel намерена поведать больше информации касательно процессоров семейства Tiger Lake со встроенной графической подсистемой Gen12 Xe, а также новых разработок в сфере искусственного интеллекта. Основной доклад состоится через несколько часов, поэтому ждать осталось не так уж и долго.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel comet lake-h
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
3
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
13
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
94
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два
19
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
27
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
13
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
14
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
19

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 94
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 40
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II
34
Цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT оказалась слишком завышена и не способна конкурировать с GeForce RTX 2060
166
Лучшие 10 компьютерных игр 2019 года с самой красивой графикой по мнению экспертов dsogaming
36
Escape from Tarkov стала лидером по числу зрителей на Twitch
51
Сроки выхода и цены дискретных видеокарт Intel Xe названы экспертами Рcgamesn
19
Желаемое за действительное: знакомимся с повесткой презентации AMD на CES 2020
33
Counter-Strike Global Offensive установила новый рекорд среднего «онлайна»
5
Дата продаж AMD Radeon RX 5600 XT утекла в сеть
23
Intel готовится использовать подложку EMIB в настольном сегменте
11
Microsoft напомнила об окончании срока жизни Windows 7 и предложила всем перейти на Windows 10
51
Microsoft не считает массовые ошибки Windows 10 критическими и не собирается решать их в кратчайшие сроки
22
Лучшие игры 2019 года по версии Metacritic
20
The Lord of the Rings: Gollum заявлена как игра для платформ нового поколения
24
Intel уже располагает образцами твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0
10
Установлен новый рекорд мира по продолжительности стрима - 572 часа за месяц
29
Samsung представила прототип первых 3 нм полупроводников
16
Акции AMD достигли своей рекордной стоимости в $48 за штуку
40
За два месяца 15 миллионов пользователей перешли с Windows 7 на Windows 10
18
Intel не будет выпускать высокоскоростные PCIe 4.0 SSD Optane до конца 2020 года
31
Samsung представит безрамочный 8K QLED Smart TV Q950TS на CES 2020
16

Популярные статьи

Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
107
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
13
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — расчет системы вентиляции и выбор вентиляторов
12
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
3

Сейчас обсуждают

RD_tech
11:00
очевидно же что имея зряплату на 30к нет смысла заводить ни спиногрызов ни бабу (особенно с низкой зарплатой лол)
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
RD_tech
10:59
странно, что на оверах никто статью не выпустил какой комп можно собрать, если отказаться от сигарет и бухла =) на ЗЕОН 771 точно бы хватило =)
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
l33t_h4x00r
10:59
Один из нелепых косяков, когда играешь не на WASD,а на ESDF то чтобы нормально проснутся ночью надо клавиши опять переназначать,потому что твоя раскладка не действует,а этот "крестик" - спать,отхлебну...
Лучшие 10 компьютерных игр 2019 года с самой красивой графикой по мнению экспертов dsogaming
Тилька Шмидт
10:56
Дружбан у меня фанат SH, еще на первой плойке играл и мне рассказывал какая офигенная игра, а это был 2006 год. Он где то достал лорное видео о SH, это профессионально было сделано, это не любительско...
Ведущий разработчик игр серии Silent Hill приступил к работе над новым проектом
Фом Фокстрот
10:55
ну как человек играющий в неспешные игры типа военные авиасимуляторы ... то 60 FPS\Hz (важный момент что на каждое обновление экрана свой кадр) это вообще минималка для игры 75-100 FPS\Hz достаточно в...
Почему высокий FPS так важен для результативности в соревновательных играх
RD_tech
10:55
только тебя забыл спросить любитель кэтайских мамок =)
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
Дима Графов
10:53
Сижу на 10 и всем доволен. Намного быстрее остальных поколений. И не путайте свой старый комп, у которого все отваливается и еле тянет 10. Да эта система для сильных компов. Единственный совет ставьте...
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
Сырге Граничеру
10:50
лол . синяя отара всегда найдет оправдание своего синему богу , даже когда тот откровенно фейлит . вводит новую технологию - слава интелу , интел развивается индустрию и новые технологии . интел не вв...
Intel не будет выпускать высокоскоростные PCIe 4.0 SSD Optane до конца 2020 года
ffa1978
10:50
смешно но у этого чудилы 8700k 4900 с 1060 6 гигов дает результат чуть хуже по среднему!! чем у меня fx-8300 4550/2680 с 1060 6 .Час назад только гонял тесты с Одиссеей.Кол -даже минус 1.А лично прове...
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
Тифон
10:50
Зарплата не выросла а цены выросли
Преемник NVIDIA Turing увеличит быстродействие в полтора раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем