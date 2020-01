Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На мероприятии, предваряющем основное выступление на международной выставке CES 2020, представители Intel сообщили прессе о ряде новых продуктов, которые появятся уже совсем скоро, сообщает ресурс Wccftech.

Согласно информации источника, в ближайшем будущем состоится дебют высокопроизводительных мобильных процессоров 10-го поколения, принадлежащих к семейству Comet Lake-H, которые найдут своё призвание в игровых ноутбуках и NUC. Новинки будут выпускаться по улучшенному 14-нм техпроцессу и заменят своих предшественников поколения Coffee Lake Refresh. Новые модели будут иметь в своём распоряжении вплоть до 8 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и смогут функционировать на частоте выше 5 ГГц, естественно, при наличии производительной системы охлаждения.

Источник изображения: Wccftech

Кроме того, высокопроизводительные CPU оснастят технологией Thermal Velocity Boost, которая позволит повышать частоту процессора при том условии, если некий температурный порог не превышает своих значений. Более подробные спецификации следует ожидать уже через несколько часов.

Помимо этого, представители Intel не отказали себе в удовольствии сравнить уровень производительности своих мобильных процессоров с результатами продуктов от AMD. Для тестов использовался ряд популярных пакетов, в том числе PC Mark 10, XPRT, Premier Pro, 3DMark, RUGS, а также несколько игровых приложений — CSGO, F1 2019, Total War: Three Kingdoms, Halo: MCC, World of Tanks enCore и Rainbow Six: Siege.

В борьбе против AMD Ryzen 7 3700U процессоры Intel Core i7-10710U и Core i7-1065G7 оказались быстрее своего конкурента до 3 и 5,71 раза соответственно. Что касается игровой производительности, то Core i7-1065G7 со встроенной графической подсистемой Gen11 практически не уступил своему оппоненту в ряде «замеров», а в некоторых превзошёл своего соперника вплоть до 1,63 раза.

Стоит учесть, что совсем скоро AMD планирует представить свои мобильные процессоры Ryzen 4000, которые, судя по имеющимся данным, получат до 8 ядер/16 потоков с архитектурой Zen 2, поэтому говорить о преимуществах новинок от Intel пока преждевременно.

Источник изображений: Wccftech

Помимо своих мобильных процессоров Comet Lake-H, Intel намерена поведать больше информации касательно процессоров семейства Tiger Lake со встроенной графической подсистемой Gen12 Xe, а также новых разработок в сфере искусственного интеллекта. Основной доклад состоится через несколько часов, поэтому ждать осталось не так уж и долго.