Праздник геймера во время самоизоляции, как метко окрестил данное явление один из наших авторов e1nher1 , продолжается на всех сервисах цифровой дистрибуции игр. В Steam , обычно не отличающемся раздачами действительно стоящих проектов класса ААА, в отличие от тех же Epic Games Store Uplay , тем не менее, часто и даже очень часто устраиваются очень щедрые распродажи. В данный момент доступно предложение от издателя Square Enix, предлагающего купить сборник игр Square Enix Eidos Antology с 95% скидкой всего за 904 рубля. В комплект входят 54 старые и новые игры, относящихся к сериям Tomb Raider, Just Cause, Kane and Lynch, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, Dungeon Siege, а также проекты Sleeping Dogs, Anachronox и другие, включая такие ретроигры, как Pandemonium и Daikatana.

Полный список игр в сборнике:

1. Rise of the Tomb Raider2. Just Cause 33. Deus Ex: Mankind Divided4. Life is Strange: Complete Season5. Sleeping Dogs: Definitive Edition6. Tomb Raider (2013)7. Tomb Raider I8. Tomb Raider II9. Tomb Raider III10. Tomb Raider IV: The Last Revelation11. Tomb Raider V Chronicles12. Tomb Raider VI: The Angel of Darkness13. Tomb Raider Legend14. Tomb Raider Anniversary15. Tomb Raider Underworld16. Lara Croft and the Guardian of Light17. Lara Croft and the Temple of Osiris18. Just Cause19. Just Cause 220. Kane and Lynch: Dead Men21. Kane and Lynch 2: Dog Days22. Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut23. Deus Ex: Game of the Year Edition24. Deus Ex: Invisible War25. Deus Ex: The Fall26. Thief27. Thief: Deadly Shadows28. Thief II: The Metal Age29. Thief Gold30. Battlestations: Pacific31. Battlestations: Midway32. Project Snowblind33. Mini Ninjas34. Order of War35. Flora’s Fruit Farm36. Supreme Commander 237. Conflict: Desert Storm38. Conflict: Denied Ops39. Legacy of Kain: Soul Reaver40. Legacy of Kain: Soul Reaver 241. Legacy of Kain: Defiance42. Blood Omen 2: Legacy of Kain43. Dungeon Siege44. Dungeon Siege II45. Dungeon Siege III46. Anachronox47. Pandemonium48. Deathtrap Dungeon49. Daikatana50. Omikron: The Nomad Soul51. Goetia52. Hitman GO: Definitive Edition53. Lara Croft GO54. The Turing Test

Одним словом, играть - не переиграть!

Интересно и то, что если какие-то из данных игр уже были куплены ранее по отдельности, то их стоимость с учетом скидки вычтут из цены за набор. Свою щедрость Square Enix объяснили желанием поддержать геймеров, сидящих дома на самоизоляции, а всю полученную с распродажи прибыль обещают перечислить европейским и американским благотворительным организациям. По отдельности и без скидок все эти игры стоят суммарно чуть более 18 000 рублей. Когда всё это закончится – не известно, поэтому, лучше поторопиться!