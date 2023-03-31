Первые готовые устройства с новой памятью не стоит ждать ранее 2024 года

Kioxia и Western Digital представили совместно разработанную память BiCS 3D NAND 8-го поколения с 218 активными слоями. Новые чипы могут похвастаться рекордной скоростью интерфейса 3200 МТ/с, что позволит разработчикам создавать высокопроизводительные подсистемы хранения с использованием меньшего количества микросхем 3D NAND.

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Первое устройство BiCS 3D TLC NAND 8-го поколения, представленное на этой неделе, имеет емкость 1 ТБ, четырехплоскостную архитектуру для максимального внутреннего параллелизма и производительности, а также скорость интерфейса 3200 МТ/с, что обеспечит пиковое последовательное чтение и запись 400 МБ/с. Kioxia и Western Digital являются первыми производителями 3D NAND в мире, которые представили микросхему флэш-памяти со скоростью ввода-вывода 3200 МТ/с, опередив конкурентов на 33%.

Хотя создание самого быстрого в мире устройства памяти 3D NAND уже само по себе является достижением, интересно, как две компании добились этого. Память Kioxia и Western Digital BiCS 3D NAND 8-го поколения имеет инновационную архитектуру, называемую CBA, которая напоминает YMTC Xtacking.

Обычно массив ячеек 3D NAND располагается рядом с периферийными схемами, такими как буферы страниц, усилители считывания и устройства ввода-вывода. Между тем, с точки зрения производства полупроводников, не совсем эффективно производить память и периферийную логику, используя одну и ту же технологию изготовления. Архитектуры CBA и Xtacking включают производство массива ячеек 3D NAND и CMOS ввода-вывода на отдельных пластинах с использованием оптимальных производственных процессов, что позволяет максимально увеличить плотность битов массива памяти и производительность ввода-вывода.

В дополнение к самому быстрому в отрасли вводу-выводу, Kioxia и Western Digital заявляют, что их последняя микросхема 3D NAND IC также может похвастаться самой высокой в отрасли плотностью битов, не уточняя конкретное значение. Между тем, следует отметить, что BiCS 3D TLC NAND 8-го поколения может работать как в режимах 3D TLC, так и в режиме 3D QLC и, следовательно, потенциально может работать как с высокопроизводительными премиальными и корпоративными твердотельными накопителями, так и с недорогими, но быстрыми накопителями для пользовательских ПК или для хранения данных с высокой плотностью размещения в центрах обработки данных.

Kioxia заявила, что приступила к выборке своих устройств памяти BiCS 3D NAND 8-го поколения у нескольких избранных клиентов. Однако компания не предоставила никакой информации о сроках начала крупносерийного производства флэш-памяти. Поскольку производителям флэш-памяти и контроллеров SSD требуется много времени, чтобы соединить их между собой, ожидается, что 3D NAND BiCS 8-го поколения появится на рынке не раньше 2024 года.

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«Благодаря нашему уникальному инженерному партнерству мы успешно запустили флэш-память BiCS восьмого поколения с самой высокой плотностью битов в отрасли. Я рад, что начались поставки образцов Kioxia для ограниченного числа клиентов. Применяя технологию CBA и инновации масштабирования, мы расширили наш портфель технологий 3D-флэш-памяти для использования в различных приложениях, ориентированных на данные, включая смартфоны, устройства IoT и центры данных», — сказал Масаки Момодоми, главный технический директор Kioxia Corporation.