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AMD Ryzen 7 7736U с интегрированным Radeon 680M обеспечивает графику уровня Playstation 4
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 Выпущенная в начале 2022 года вместе с серией мобильных процессоров Ryzen 6000 интегрированная видеокарта Radeon 680M оказалась значительным обновлением по сравнению с предыдущей серией Radeon RX Vega и конкурирующей графикой Intel Iris Xe. В этом году AMD намерена повторно использовать тот же графический процессор в своих мобильных процессорах серии Ryzen 7000, но с небольшой оптимизацией и более высокой скоростью памяти для немного более высокой производительности графики.

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 Одним из первых ноутбуков, работающих на мобильном процессоре Ryzen 7000, является HP Dragonfly Pro, а именно он оснащен моделью Ryzen 7 7736U. Хотя это, по сути, ребрендинг прошлогоднего Ryzen 7 6800U с использованием той же архитектуры Zen 3+, модель оснащается очень быстрой оперативной памятью LPDDR5 6400 МГц, тогда как оперативная память на большинстве других ноутбуков серии U имеет частоту 5000 МГц или медленнее. Небольшого прироста достаточно, чтобы сделать Radeon 680M в Dragonfly Pro одной из самых быстрых интегрированных графических карт, как показано на сравнительных графиках 3DMark ниже.

 Повышение производительности означает, что Radeon 680M теперь соответствует Playstation 4 с точки зрения графики и производительности, поскольку она позволяет запускать большинство игр с разрешением 1080p и 30 FPS при низких и средних настройках. Horizon Zero Dawn и God of War, например, имеют «оригинальные» настройки 1080p, которые соответствуют разрешению и настройкам на PS4. Dragonfly Pro может запускать как эти игры, так и большинство других при таких настройках со средней скоростью 30 кадров в секунду или выше без использования масштабирования или FSR. Тем не менее по-прежнему рекомендуется запускать God of War с более низкими настройками или разрешением для более стабильной частоты кадров, поскольку это один из самых ресурсоемких портов для PS4.

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