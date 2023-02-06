Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Oppo Find X6 Pro получит огромный тройной модуль камер Hasselblad
Предполагается, что смартфоны серии будут использовать чипсеты Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

 Предполагаемый смартфон Oppo Find X6 Pro был замечен на Weibo за несколько недель до его выхода в Китае. Хотя показанный дизайн устройства соответствует ранним утечкам, похоже, что его задний модуль камер будет занимать значительно больше места, чем предполагалось и в сравнении с текущим флагманом Find X5 Pro, несмотря на сохранение количества камер.

реклама

 По общему мнению, серия Find X6 будет поставляться с разными камерами в зависимости от конкретной модели. Судя по более ранним утечкам, версия на базе MediaTek Dimensity 9200 будет оснащена тремя CMOS-сенсорами Sony IMX890, каждый из которых будет способен захватывать изображения с разрешением 50 МП. В свою очередь версия на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 будет использовать основной датчик Sony IMX989 аналогичный Xiaomi 12S Ultra и Xiaomi 13 Pro, а также датчики IMX890 для сверхширокоугольного и телеобъектива, как в версии с чипсетом MediaTek.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

 Изображение также показывает, что Oppo продолжит сотрудничество с Hasselblad в серии Find X6. Как именно повлияет это партнерство на Find X6 Pro еще предстоит выяснить. Find X5 Pro и OnePlus 10 Pro в основном использовали настройки от Hasselblad для режимов камеры и пользовательского интерфейса. Кроме того Find X6 Pro будет включать еще один чип - MariSilicon, являющийся собственным процессором сигналов изображения Oppo (ISP). Ожидается, что Oppo будет использовать в телефоне процессор MariSilicon X2 второго поколения, а не уже существующий MariSilicon X.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #oppo #snapdragon 8 gen 2 #dimensity 9200 #смартфоны oppo #oppo find x6 pro #oppo find x5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первое изображение смартфона Sony Xperia 1 V показывает смену всех камер
Vivo X90 и X90 Pro поступит в продажу за пределами Китая
Анонсированы смартфоны серии Poco X5 с обновлённым дизайном и процессорами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
76
Отставной офицер ВС РФ объяснил почему был уничтожен украинский ЗРК NASAMS
15
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
30
Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, но их развёртывание может занять долгое время
10
Предполагаемый тест NVIDIA AD106 (RTX 4060/Ti) показал производительность на уровне RTX 3070 Ti
31
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
24
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
11
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
8
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Минобороны Украины: потребность в БПЛА измеряется сотнями тысяч
7
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
5
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
7
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Виртуализированные вредоносные программы через Google Ads заражают ПК
+
RTX Video Super Resolution заработает на видеокартах GeForce RTX 20 позже
6
Компания Activision Blizzard опять несет большие финансовые потери
2

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
36
Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году
6
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
93
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
10
Когда США поставят Украине истребители F-16 – кто ещё передаст свои самолёты, и почему это неизбежно
16
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
63
Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
39
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
48
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
71
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
20

Сейчас обсуждают

Максим Владимирович
00:47
А по мне не плохой корпус, есть своя изюминка, уже интересно, хотя смысла не имеет много для меня. А так прикольно можно замутить с виду конечно
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
RedStone
00:39
блжад, автомобильный антифриз со всякими присадками будет работать и ничего с ним не произойдёт в ближайшие лет 5-7
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
grom9000
00:38
Я слился, потому что тебя даже тёлка размотала ))) И ты поддакиваешь местному умолишенному фанатику Нвидии - Евгению Сону. Ты сам себя опустил на низший уровень :) Там и общайся с такими же )
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
Alex-IT
00:37
Их рациональнее в качестве инструкторов использовать, а не в бой гнать. Но Зеле виднее, у него кокс креативность поднимает!
Украина готовит элитное подразделение «Лютых» для уничтожения ЧВК «Вагнер» Пригожина
Alex-IT
00:35
Короче будет подразделение из стариков-разбойников)) Подслеповатые, глуховатые, с ревматизмом и прочими нюансами.
Украина готовит элитное подразделение «Лютых» для уничтожения ЧВК «Вагнер» Пригожина
Slow Mo
00:34
Он ремонтник
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
darses
00:33
Скоро хохлов на ноль помножат , но это нормально )))
Дефицит российского федерального бюджета в январе оценили в 1,76 трлн рублей
grom9000
00:32
Этож каким дауном надо быть, чтобы тратить время на такую куету ))) Но от этого Нвидиа не перестанет быть низкокачественным ГОВНОМ!
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
sh2dow
00:32
Да и всю авиацию с байрактарами ещё 24.02.2022 уничтожили 😂
Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
sh2dow
00:30
Ест рабсиян при встрече😂😂
Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем