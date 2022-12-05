Для достижения данной цели компания уже сейчас проводит широкомасштабные исследования

Корпорация Intel представила несколько исследовательских работ на Международной конференции по электронным устройствам (IEDM), подчеркнув свои планы по поиску новых материалов для 2D-транзисторов и решений для 3D-упаковки. Новая информация подкрепляет предыдущие заявления генерального директора Пэта Гелсингера о грядущих инновациях Intel в области дизайна микроархитектуры. По словам Гэри Паттона из Intel, новые достижения будут продолжать поддерживать закон Мура в обозримом будущем.

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Ранее в этом году Дженсен Хуанг из Nvidia в очередной раз объявил закон Мура мертвым во время сессии вопросов и ответов по запуску видеокарт серии RTX 4000. Прогноз перекликается с аналогичными заявлениями, сделанными Хуангом на Пекинской конференции по технологиям графических процессоров в 2017 году. Но, как и ранее Intel не согласна со мнением главы Nvidia.

В отчетах компании об исследованиях 2023 года освещаются несколько процессов, материалов и технологий, которые могут помочь полупроводниковому гиганту подтвердить свои предыдущие заявления о выпуске к 2030 году процессоров, включающих триллионы транзисторов.

Новые исследования Intel в первую очередь направлены на повышение производительности и эффективности ЦП, сокращение разрыва между традиционными однокристальными процессорами и новыми конструкциями на основе чиплетов. Некоторые из концепций, освещенных в представленных материалах, включают значительное сокращение расстояний между чиплетами, транзисторы, способные сохранять свое состояние даже после потери питания, и новые решения для памяти.

Гэри Паттон, вице-президент Intel и генеральный менеджер по исследованиям компонентов (CR) и проектированию, сказал, что семьдесят пять лет спустя после изобретения транзистора инновации, определяющие закон Мура, продолжают удовлетворять экспоненциально растущий спрос на вычисления в мире. Intel демонстрирует как будущие, так и текущие исследовательские достижения, необходимые для того, чтобы преодолеть существующие барьеры, удовлетворить ненасытный спрос и сохранить закон Мура в силе на долгие годы.

Исследование группы CR выявило новые процессы и материалы, критически важные для приближения компании к рубежу в триллион транзисторов. Исследования, представленные Intel, включают в себя разработки с использованием новых материалов толщиной не более трех атомов, память, которую можно разместить вертикально над транзисторами, и более глубокое понимание проблем интерфейса, способных негативно повлиять на хранение и извлечение квантовых данных.

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Исследовательская группа Intel по компонентам является внутренним лидером компании по разработке новых и передовых технологий. Инженеры CR изобретают и разрабатывают новые материалы и методы, которые помогают производителям полупроводников в непрекращающейся битве за уменьшение технологических норм до атомных масштабов. Эта группа отвечает за технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) Intel, которая является неотъемлемой частью в сокращении размеров при одновременном увеличении возможностей полупроводников. Подобная работа не является быстрореализуемой в конечном продукте. Обычно путь от идеи и выход коммерческих устройств разделяют от пяти до десяти лет.