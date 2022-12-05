Корпорация Intel представила несколько исследовательских работ на Международной конференции по электронным устройствам (IEDM), подчеркнув свои планы по поиску новых материалов для 2D-транзисторов и решений для 3D-упаковки. Новая информация подкрепляет предыдущие заявления генерального директора Пэта Гелсингера о грядущих инновациях Intel в области дизайна микроархитектуры. По словам Гэри Паттона из Intel, новые достижения будут продолжать поддерживать закон Мура в обозримом будущем.
реклама
Ранее в этом году Дженсен Хуанг из Nvidia в очередной раз объявил закон Мура мертвым во время сессии вопросов и ответов по запуску видеокарт серии RTX 4000. Прогноз перекликается с аналогичными заявлениями, сделанными Хуангом на Пекинской конференции по технологиям графических процессоров в 2017 году. Но, как и ранее Intel не согласна со мнением главы Nvidia.
В отчетах компании об исследованиях 2023 года освещаются несколько процессов, материалов и технологий, которые могут помочь полупроводниковому гиганту подтвердить свои предыдущие заявления о выпуске к 2030 году процессоров, включающих триллионы транзисторов.
Новые исследования Intel в первую очередь направлены на повышение производительности и эффективности ЦП, сокращение разрыва между традиционными однокристальными процессорами и новыми конструкциями на основе чиплетов. Некоторые из концепций, освещенных в представленных материалах, включают значительное сокращение расстояний между чиплетами, транзисторы, способные сохранять свое состояние даже после потери питания, и новые решения для памяти.
Гэри Паттон, вице-президент Intel и генеральный менеджер по исследованиям компонентов (CR) и проектированию, сказал, что семьдесят пять лет спустя после изобретения транзистора инновации, определяющие закон Мура, продолжают удовлетворять экспоненциально растущий спрос на вычисления в мире. Intel демонстрирует как будущие, так и текущие исследовательские достижения, необходимые для того, чтобы преодолеть существующие барьеры, удовлетворить ненасытный спрос и сохранить закон Мура в силе на долгие годы.
Исследование группы CR выявило новые процессы и материалы, критически важные для приближения компании к рубежу в триллион транзисторов. Исследования, представленные Intel, включают в себя разработки с использованием новых материалов толщиной не более трех атомов, память, которую можно разместить вертикально над транзисторами, и более глубокое понимание проблем интерфейса, способных негативно повлиять на хранение и извлечение квантовых данных.
Исследовательская группа Intel по компонентам является внутренним лидером компании по разработке новых и передовых технологий. Инженеры CR изобретают и разрабатывают новые материалы и методы, которые помогают производителям полупроводников в непрекращающейся битве за уменьшение технологических норм до атомных масштабов. Эта группа отвечает за технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) Intel, которая является неотъемлемой частью в сокращении размеров при одновременном увеличении возможностей полупроводников. Подобная работа не является быстрореализуемой в конечном продукте. Обычно путь от идеи и выход коммерческих устройств разделяют от пяти до десяти лет.