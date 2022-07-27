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Qualcomm готовит к выходу чипсет Snapdragon 7 Gen 2
Новинка должна учесть ошибки текущей модели и стать достойным конкурентом для будущего чипсета среднего уровня от Mediatek
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 Как известно MediaTek недавно выпустила свой субфлагманский чипсет Dimensity 8100, который оказался даже более популярным, чем флагман компании - Dimensity 9000. Этого удалось добиться благодаря более низкой цене, лучшей в своем классе эффективности и производительности, конкурирующей с флагманским чипсетом предыдущего поколения Snapdragon 888 от Qualcomm. Первоначально предполагалось, что Snapdragon 7 Gen 1 станет достойным конкурентом чипу от Mediatek, но в итоге он разочаровал. Но похоже, что Qualcomm уже готовит преемника.

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 По словам инсайдера Digital Chat Station, Qualcomm работает над новым чипсетом среднего класса серии Snapdragon 7. Этот чипсет, который может получить название Snapdragon 7+ Gen 1 или, что более вероятно, Snapdragon 7 Gen 2, откажется от 4-нм техпроцесса Samsung в пользу тайваньской TSMC.

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 Инсайдер утверждает, что несколько устройств, которые будут оснащены либо чипсетом серии Snapdragon 7 от TSMC, либо преемником Dimensity 8100, уже находятся в разработке. Упомянутые устройства будут оснащаться дисплеями с высокой частотой обновления, быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и основными камерами разрешением 50 Мп. Неизвестно, когда дебютирует чипсет Qualcomm, но существует вероятность, что он появится вместе со Snapdragon 8 Gen 2 в ноябре. Преемник Dimensity 8100 также должен выйти ближе к концу текущего года.

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#qualcomm #mediatek #dimensity 8100 #snapdragon 7 gen 1 #snapdragon 7 gen 2
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