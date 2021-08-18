Samsung уберет рекламу из стандартных приложений оболочки One UI
Хорошо известно, что компания Samsung в своих смартфонах использует оболочку One UI, которая изобилует рекламой. Если быть точнее, то некоторые из её стандартных приложений отображают баннерную рекламу даже на устройствах премиум-класса, относящихся к линейке Galaxy S, и Samsung также отправляет push-уведомления в One UI, предлагая пользователям покупать другие продукты компании. Однако это может скоро измениться, если верить информации южнокорейских средств массовой информации.
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Если верить сообщению издания Never, то представитель компании Samsung сообщил, что южнокорейский гигант собирается избавиться от рекламных объявлений в своей оболочке One UI. Когда точно это произойдет пока не известно. Вероятно, что подобного изменения стоит ждать в ближайших обновлениях One UI. Клиентам и поклонникам компании будет приятно видеть, что с их отзывами и пожеланиями начинают считаться.
Стоит сказать, что не только Samsung грешит наличием рекламы в приложениях. Например, компания Xiaomi многократно критиковалась и критикуется в данный момент за засилье рекламы в своих смартфонах. К счастью, при наличии прямых рук от неё можно легко избавиться.
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