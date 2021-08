Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Хорошо известно, что компания Samsung в своих смартфонах использует оболочку One UI, которая изобилует рекламой. Если быть точнее, то некоторые из её стандартных приложений отображают баннерную рекламу даже на устройствах премиум-класса, относящихся к линейке Galaxy S, и Samsung также отправляет push-уведомления в One UI, предлагая пользователям покупать другие продукты компании. Однако это может скоро измениться, если верить информации южнокорейских средств массовой информации.

реклама

Если верить сообщению издания Never, то представитель компании Samsung сообщил, что южнокорейский гигант собирается избавиться от рекламных объявлений в своей оболочке One UI. Когда точно это произойдет пока не известно. Вероятно, что подобного изменения стоит ждать в ближайших обновлениях One UI. Клиентам и поклонникам компании будет приятно видеть, что с их отзывами и пожеланиями начинают считаться.

анонсы и реклама RX 6600XT Sapphire дешево в Ситилинке Еще одна недорогая 6600XT Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Стоит сказать, что не только Samsung грешит наличием рекламы в приложениях. Например, компания Xiaomi многократно критиковалась и критикуется в данный момент за засилье рекламы в своих смартфонах. К счастью, при наличии прямых рук от неё можно легко избавиться.